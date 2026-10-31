Россия обстреляла 20 населенных пунктов Сумской области, есть погибшие и раненые

В Сумской области в результате российских ударов за последние сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Шосткинской общине. В результате попаданий российских беспилотников погибла 43-летняя женщина.

Ранения и травмы получили семеро мужчин в возрасте 40, 45, 45, 49, 52, 58 и 64 лет, а также трое женщин в возрасте 51, 54 и 61 год.

В Сумской общине российский беспилотник попал в жилой дом. Травму получила 49-летняя женщина. Также повреждены частные домовладения, автомойка и автомобили.

В Краснопольской общине в результате удара вражеского дрона ранения получила 53-летняя женщина. В общине поврежден автомобиль.

В Середино-Будской общине в результате обстрела повреждено помещение предприятия.

По всем фактам обстрелов следователи возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщила полиция Сумской области в Facebook.

30 октября российские военные атаковали FPV-дроном частный дом в Стецковском старостате Сумской области. В результате удара пострадала хозяйка дома — женщина получила многочисленные травмы, ей оказывают медицинскую помощь. Также загорелся жилой дом, на месте работали спасатели.

В пятницу, 30 октября, российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие в Шосткинской общине в Сумской области. На момент удара на территории объекта находились работники.

Восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области.

Командира российского подразделения Ахмата будут судить за атаки на гражданскую инфраструктуру Сумской области.

Россияне пытаются продвинуться к селу Рясное в Сумской области — Трегубов.

Сумская область выделила еще 10 млн грн на закупку мобильных укрытий.

В Сумской области в результате взрыва погибли двое 14-летних подростков.

Напомним, российские дроны атаковали Черниговскую область и повредили АЗС и пансионат.

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