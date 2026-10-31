W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały 20 miejscowości w regionie; odnotowano 56 uderzeń.

Najwięcej ofiar odnotowano w gminie Szostka. W wyniku trafień rosyjskich dronów zginęła 43-letnia kobieta.

Obrażenia odniosło siedmiu mężczyzn w wieku 40, 45, 45, 49, 52, 58 i 64 lat, a także trzy kobiety w wieku 51, 54 i 61 lat.

W gminie Sumskiej rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny. Ranna została 49-letnia kobieta. Uszkodzeniu uległy również prywatne posesje, myjnia samochodowa oraz samochody.

W gminie Krasnopilska w wyniku uderzenia wrogiego drona ranna została 53-letnia kobieta. W gminie uszkodzony został samochód.

W gminie Seredyno-Budzie w wyniku ostrzału uszkodzono pomieszczenia przedsiębiorstwa.

W sprawie wszystkich przypadków ostrzałów śledczy wszczęli postępowania karne na podstawie art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy – zbrodnie wojenne.

Trwa dochodzenie przedprocesowe.

Informację tę podała policja obwodu sumskiego na Facebooku.

30 października rosyjscy żołnierze zaatakowali dronem typu FPV prywatną posiadłość w gminie Stetskivska w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia ucierpiała właścicielka gospodarstwa domowego — kobieta odniosła liczne obrażenia, udzielono jej pomocy medycznej. Ponadto zapalił się budynek mieszkalny, na miejscu zdarzenia pracowali ratownicy.

W piątek, 30 października, rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi cywilne przedsiębiorstwo w gminie Szostka w obwodzie sumskim. W momencie uderzenia na terenie obiektu przebywali pracownicy.

Osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim.

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Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały obwód czernihowski, uszkadzając stację benzynową i pensjonat.

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