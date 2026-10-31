俄罗斯炮击了苏梅州20个居民点，造成1人死亡、多人受伤

过去24小时内，苏梅州因俄罗斯的袭击，一名43岁妇女遇难，另有12人受伤。俄罗斯军队共袭击了该地区20个居民点，记录到56次袭击。

受灾最严重的地区是肖斯季诺社区。一名43岁的妇女因俄罗斯无人机袭击身亡。

另有7名男性（年龄分别为40、45、45、49、52、58和64岁）以及3名女性（年龄分别为51、54和61岁）受伤。

在苏姆市社区，一架俄罗斯无人机击中了一栋住宅楼。一名49岁的妇女受伤。此外，还有民宅、洗车场和多辆汽车受损。

在克拉斯诺皮尔社区，一名53岁的妇女因敌方无人机袭击而受伤。该社区内有一辆汽车受损。

在塞雷迪诺-布德社区，一处企业厂房因炮击受损。

针对所有炮击事件，调查人员已依据《乌克兰刑法典》第438条——战争罪——立案侦查。

庭前调查仍在进行中。

苏姆州警方在Facebook上通报了这一情况。

10月30日，俄军使用FPV无人机袭击了苏姆州斯特茨基夫斯基区的一处私人住宅。袭击导致该户女主人受伤——该女子身受多处创伤，目前正在接受医疗救治。 此外，一栋住宅起火，救援人员已在现场展开救援。

10月30日（星期五），俄军使用攻击型无人机袭击了苏姆州肖斯季诺社区的一家民用企业。袭击发生时，该场所内有员工在场。

苏梅州因俄罗斯无人机袭击导致8人受伤。

俄罗斯部队指挥官阿赫马特将因袭击苏梅州民用基础设施而接受审判。

特雷古博夫称，俄军正试图向苏梅州里亚斯内村推进。

苏梅州又拨款1000万格里夫纳用于采购移动式防空掩体。

苏梅州发生爆炸，两名14岁少年不幸身亡。

此前，俄罗斯无人机袭击了切尔尼戈夫州，造成加油站和一家度假村受损。

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