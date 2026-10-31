在执行奥列什科及周边村庄居民的人道主义撤离任务期间，俄罗斯方面未采取任何筛查措施，也未对乌克兰人的手机或证件进行检查。

据德米特里·卢宾采称，在此次人道主义行动中，既没有进行筛查，也没有检查手机和证件。他亲自与工作人员一同全程陪同了疏散过程。

“根本没有进行任何筛查。不仅如此，还有一些公民表示他们的证件存在问题。 例如，证件丢失的情况。但完全没有遇到任何问题。我和我的同事全程陪同了整个过程。我们始终与我们的民众在一起。不仅没有进行人员筛查，也没有对手机和证件进行任何检查，”卢宾采夫说道。

他还指出，此次行动不仅成功疏散了奥列什科的居民，还疏散了周边村庄的居民。

据人权专员称，途中任务组成员在路边看到有人举着写有“疏散”字样的标语牌。应乌克兰方面的提议，他们停车询问这些公民想去哪里。

“当我们行驶时……路边出现了手持‘疏散’标语牌的我国公民。应我们的提议，车队停了下来。 我很快就同意了……我们询问了这些公民想去哪里。他们说要去乌克兰。讨论时间并不长。我们接上了所有想离开的人，”卢比涅茨补充道。

人权专员表示，从奥列什科夫出发的乌克兰人，在白俄罗斯境内已转乘乌克兰大巴。随后，他们将被送往乌克兰境内。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨于10月31日在电视马拉松直播中宣布了这一消息。

第四架也是最后一架载有从赫尔松州奥列什基撤离的乌克兰公民的飞机，已降落在白俄罗斯戈梅利。预计数小时后，这些撤离人员将随乌克兰代表团一同抵达乌克兰境内。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区的奥列什基居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助。

人权专员另指出，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程途中。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助的出发地。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨同意经俄罗斯境内前往赫尔松州临时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能会利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的位置。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。

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