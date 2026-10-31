Россия не проводила фильтрацию во время эвакуации жителей Олешек, — Лубинец

Россия не проводила фильтрационных мероприятий и не проверяла телефоны или документы украинцев в ходе гуманитарной миссии по эвакуации жителей Олешек и окрестных сел.

По словам Дмитрия Лубинца, во время гуманитарной миссии не было ни фильтрации, ни проверок телефонов и документов. Он лично вместе со своими сотрудниками сопровождал процесс эвакуации.

«Никакой фильтрации не было. Более того, у нас были граждане, которые говорили, что у них проблемы с документами. Например, утерянные документы. Никаких проблем не было. Я со своими сотрудниками сопровождал весь этот процесс. Физически мы были вместе с нашими людьми. Не только не было фильтрации, не было ни одной проверки телефонов и документов», — сказал Лубинец.

Он также отметил, что в ходе миссии удалось эвакуировать не только жителей Олешек, но и жителей окрестных сел.

По словам омбудсмена, по дороге участники миссии увидели на обочине людей с плакатами с надписью «эвакуация». По предложению украинской стороны они остановились и спросили граждан, куда те хотят уехать.

«Когда мы ехали… на обочине оказались наши граждане, которые стояли с плакатами «эвакуация». По нашему предложению мы остановились. Я достаточно быстро согласился… мы спросили у граждан, куда они хотят уехать. Они сказали, что в Украину. Дискуссия была достаточно короткой. Мы забрали всех, кто хотел уехать», — добавил Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что украинцы, выехавшие из Олешок, уже на территории Беларуси пересаживаются в украинские автобусы. Далее их доставляют на территорию Украины.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 31 октября в эфире телемарафона.

Четвертый и последний самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла к месту, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих.

Читай нас в