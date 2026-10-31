В РФ, в Калининградской области, произошел масштабный блэкаут

В ночь на 31 октября в российском Калининграде и нескольких населённых пунктах области произошло отключение электроэнергии. Причиной отключения, по предварительным данным, стало срабатывание противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2.

Отключения электроэнергии начались около полуночи. Без света остались жители нескольких районов Калининграда, а также ряда других населенных пунктов региона.

Точное количество потребителей, которых затронул блэкаут, пока не сообщается.

Кроме того, местные жители жаловались на перебои с мобильным интернетом.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова заявила, что на Калининградской ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, которая отключила часть оборудования.

После этого нагрузку перераспределили между другими электростанциями региона.

В то же время в компании «Россети Янтарь» сообщили, что на объектах самой сетевой компании технологических нарушений зафиксировано не было.

По данным платформы «Страна Калининград», уличное освещение в Калининграде начали восстанавливать примерно в 00:20.

В компании «Россети» пообещали подключить всех потребителей в течение часа.

В ночь на 31 октября Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Предприятие входит в российский военно-промышленный комплекс и производит твердое ракетное топливо.

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский город Новокуйбышевск в Самарской области. После атаки на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Предприятие, в частности, производит реактивное топливо для российской авиации.

Накануне складской комплекс российского маркетплейса OZON в Омске частично сгорел после удара беспилотников FP-1. Компания Fire Point обнародовала спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки. По её данным, дроны преодолели более 2500 километров от границы с Украиной.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн. Атаки затронули примерно десяток складов компании в разных регионах страны.

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