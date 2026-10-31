В РФ у Калінінградській області стався масштабний блекаут

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У ніч проти 31 жовтня в російському Калінінграді та кількох населених пунктах області зникла електроенергія. Причиною відключення, за попередніми даними, стало спрацювання протиаварійної автоматики на Калінінградській ТЕЦ-2.

Відключення електроенергії розпочалися близько опівночі. Без світла залишилися жителі кількох районів Калінінграда, а також низки інших населених пунктів регіону.

Точну кількість споживачів, яких зачепив блекаут, наразі не повідомляють.

Крім того, місцеві жителі скаржилися на перебої з мобільним інтернетом.

Прессекретарка губернатора Калінінградської області Маріам Башкірова заявила, що на Калінінградській ТЕЦ-2 спрацювала протиаварійна автоматика, яка відключила частину обладнання.

Навантаження після цього перерозподілили між іншими електростанціями регіону.

Водночас у компанії «Россети Янтарь» повідомили, що на об’єктах самої мережевої компанії технологічних порушень не зафіксували.

За даними платформи «Страна Калининград», вуличне освітлення в Калінінграді почали відновлювати приблизно о 00:20.

У компанії «Россети» пообіцяли підключити всіх споживачів протягом години.

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У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

У ніч на 30 жовтня безпілотники атакували російське місто Новокуйбишевськ Самарської області. Після атаки на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Підприємство, зокрема, виробляє реактивне паливо для російської авіації.

Напередодні складський комплекс російського маркетплейсу OZON в Омську часткововигорівпісля удару безпілотників FP-1. Компанія Fire Point оприлюднила супутниковий знімок, на якому видно наслідки атаки. За її даними, дрони подолали понад 2500 кілометрів від кордону з Україною.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

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