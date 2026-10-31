На Дніпропетровщині пункти незламності перевели на цілодобовий режим

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У Дніпропетровській області понад 100 тисяч абонентів залишаються без електропостачання внаслідок російських ударів.

Через складну ситуацію з енергопостачанням «пункти незламності» в знеструмлених громадах перевели на цілодобовий режим роботи.

Найскладніша ситуація спостерігається у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в населених пунктах.

У пунктах незламності мешканці можуть зарядити мобільні телефони та інші гаджети, скористатися інтернетом і зігрітися. Усі приміщення забезпечені генераторами та питною водою.

Загалом в області функціонує майже 1500 пунктів незламності, понад 60 із них обладнані місцями для ночівлі.

Також жителів області закликають ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів через нестабільну роботу енергосистеми.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Російські атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі столиці, Київської та Дніпропетровської областей. Для повного відновлення електропостачання знадобиться час, повідомили в Міненерго.

Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.

До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.

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