Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла

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На правому березі Києва тимчасово призупинили дію графіків погодинних відключень електроенергії. Причиною стала аварія на обладнанні, пошкодженому внаслідок російських обстрілів.

У ДТЕК повідомили, що через несправність енергетики наразі не можуть застосовувати заплановані графіки відключень на цій частині столиці. Інформацію про відновлення їхньої дії мають повідомити додатково.

"Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Водночас на лівому березі столиці діють графіки.

Про це повідомили у ДТЕК.



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