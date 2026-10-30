Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла
На правому березі Києва тимчасово призупинили дію графіків погодинних відключень електроенергії. Причиною стала аварія на обладнанні, пошкодженому внаслідок російських обстрілів.
У ДТЕК повідомили, що через несправність енергетики наразі не можуть застосовувати заплановані графіки відключень на цій частині столиці. Інформацію про відновлення їхньої дії мають повідомити додатково.
"Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні.
Водночас на лівому березі столиці діють графіки.
Про це повідомили у ДТЕК.
У Києві через атаки Росії пошкоджено офіс ДТЕК Київські електромережі.
ДТЕК Ахметова продовжує інвестувати в енергетику України попри російські атаки.
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для понад 1,2 млн родин