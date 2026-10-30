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Новости Украина

Из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений электроэнергии

UA NEWS 30 Октября 2026 09:27
Из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений электроэнергии

На правом берегу Киева временно приостановили действие графиков почасовых отключений электроэнергии. Причиной стала авария на оборудовании, поврежденном в результате российских обстрелов.

В ДТЭК сообщили, что из-за неисправности энергетики пока не могут применять запланированные графики отключений в этой части столицы. Информация о возобновлении их действия будет сообщена дополнительно.

«Правый берег Киева: авария на поврежденном в результате обстрелов оборудовании, графики временно не действуют. Энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

В то же время на левом берегу столицы графики действуют. 

Об этом сообщили в ДТЭК.
 

В Киеве из-за атак России поврежден офис ДТЭК «Киевские электросети».

ДТЭК Ахметова продолжает инвестировать в энергетику Украины, несмотря на российские атаки.

За неделю энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,2 млн семей

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