Остапа Стахива доставили в ТЦК во Львове

31 октября сотрудники Национальной полиции доставили псевдоактивиста Остапа Стахива в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львова. В настоящее время он проходит военно-медицинскую комиссию.

По информации Львовского областного ТЦК и СП, с 6 марта 2026 года Стахив находился в розыске за нарушение правил воинского учета. После его обнаружения полицейские провели предусмотренные законом меры и доставили мужчину в ТЦК для прохождения соответствующих процедур.

Военно-медицинская комиссия должна определить степень годности Стахива к военной службе. Дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с действующим законодательством.

В ТЦК отметили, что в случае признания мужчины годным к службе и при отсутствии законных оснований для отсрочки или бронирования он будет проходить дальнейшие процедуры, предусмотренные законодательством о мобилизации.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что сама по себе доставка в ТЦК не означает автоматической мобилизации. Также там отметили, что публичность, профессия или общественная деятельность не освобождают от выполнения воинского долга.

Источник: Львовский областной ТЦК и СП

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего львовского псевдоактивиста, которого обвиняют в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и мошенничестве.

За антивакцинатора Остапа Стахива внесли залог, и 1 декабря он вышел из-под ареста в СИЗО.

Ранее Рада поддержала штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконный воинский учет.

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