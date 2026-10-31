31 października funkcjonariusze Policji Narodowej przewieźli rzekomego aktywistę Ostapa Stachowa do jednego z rejonowych terytorialnych ośrodków rekrutacji i wsparcia społecznego we Lwowie. Obecnie przechodzi on badania komisji wojskowo-lekarskiej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Lwowski Okręgowy Ośrodek Rekrutacji i Wsparcia Społecznego, od 6 marca 2026 roku Stachow był poszukiwany za naruszenie przepisów dotyczących ewidencji wojskowej. Po jego odnalezieniu policjanci podjęli działania przewidziane prawem i przewieźli mężczyznę do Ośrodka Rekrutacji w celu przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Komisja wojskowo-lekarska ma określić stopień zdolności Stachowa do służby wojskowej. Dalsze decyzje będą podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem.

W TCC zaznaczono, że w przypadku uznania mężczyzny za zdolnego do służby oraz przy braku podstaw prawnych do odroczenia lub zwolnienia z obowiązku służby, przejdzie on dalsze procedury przewidziane w przepisach dotyczących mobilizacji.

Jednocześnie w urzędzie podkreślono, że samo dostarczenie do TCC nie oznacza automatycznej mobilizacji. Podkreślono tam również, że rozgłos, zawód czy działalność społeczna nie zwalniają z obowiązku służby wojskowej.

Źródło: Lwowski Okręgowy Ośrodek Rekrutacji Wojskowej i Służby Publicznej

Prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu lwowskiemu pseudodziałaczowi, którego oskarża się o rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu Sił Zbrojnych Ukrainy oraz o oszustwo.

Za przeciwnika szczepień Ostapa Stachowa wpłacono kaucję, a 1 grudnia został on zwolniony z aresztu śledczego.

Wcześniej Rada poparła nałożenie grzywny w wysokości 170 tysięcy hrywien na TCK za nielegalną ewidencję wojskową.

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