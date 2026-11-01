Burze magnetyczne w listopadzie 2026 r.: daty, w których należy zachować ostrożność

W listopadzie 2026 roku aktywność geomagnetyczna będzie stosunkowo umiarkowana, choć Słońce nadal znajduje się w fazie podwyższonej aktywności 25. cyklu słonecznego. Przez większą część miesiąca sytuacja geomagnetyczna będzie spokojna, jednak astrofizycy przewidują kilka krótkotrwałych okresów podwyższonej aktywności, spowodowanych dziurami koronalnymi i rozbłyskami słonecznymi. W listopadzie nie przewiduje się wystąpienia wyjątkowo silnych burz geomagnetycznych, jednak osoby wrażliwe na zmiany pogody powinny zwrócić uwagę na poszczególne dni o zwiększonej aktywności.

Czym jest burza magnetyczna

Burze magnetyczne to zaburzenia pola magnetycznego Ziemi, powstające w wyniku oddziaływania planety z strumieniami wiatru słonecznego. Kiedy na Słońcu dochodzi do potężnych rozbłysków, w przestrzeń kosmiczną wyrzucana jest ogromna ilość naładowanych cząstek, które docierają do atmosfery w ciągu 1–3 dni. Wzajemne oddziaływanie plazmy słonecznej z powłoką magnetyczną Ziemi wywołuje wahania, których czas trwania może wynosić od kilku godzin do kilku dni z rzędu, i jest oceniana w skali od 0 do 9 punktów wskaźnika K (K-index) — jest to międzynarodowy wskaźnik mierzący poziom aktywności geomagnetycznej oraz siłę burz magnetycznych na Ziemi.

Prognoza aktywności geomagnetycznej w poszczególnych dekadach

Pierwsza dekada listopada rozpocznie się przy minimalnym tle słonecznym. Od 1 do 3 listopada pole geomagnetyczne Ziemi będzie w stanie spoczynku, a indeks Kp wyniesie około 2, co uznaje się za okres sprzyjający wszelkim sprawom. Pierwsze odczuwalne wahania spodziewane są od 4 do 6 listopada, kiedy to pod wpływem szybkiego wiatru słonecznego indeks Kp wzrośnie do 4 punktów. Łagodne resztkowe zaburzenia mogą być również obserwowane 7 i 8 listopada.

Druga dekada miesiąca będzie najbardziej sprzyjająca i stabilna. W okresie od 9 do 20 listopada naukowcy prognozują długotrwałą ciszę geomagnetyczną. W tych dniach pole słoneczne będzie wykazywać minimalną aktywność, co stworzy komfortowe warunki dla osób wrażliwych na zmiany pogody oraz cierpiących na choroby przewlekłe.

Trzecia dekada listopada będzie charakteryzować się najsilniejszym wzrostem aktywności słonecznej w całym miesiącu. Niestabilność zacznie rosnąć od 21 listopada, a już 22 listopada spodziewana jest burza geomagnetyczna o poziomie G1 i indeksie Kp wynoszącym 5. Podwyższony poziom tła geomagnetycznego utrzyma się 23 i 24 listopada, po czym aktywność zacznie słabnąć. Ostatnie słabe zaburzenie o intensywności 3–4 punktów jest możliwe pod koniec miesiąca, 28 listopada.

Informacje te zamieszczono na stronie internetowej Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej Stanów Zjednoczonych.

Zalecenia na czas burz magnetycznych w listopadzie

Kontroluj ciśnienie: jeśli cierpisz na nadciśnienie lub choroby sercowo-naczyniowe, miej pod ręką niezbędne leki.

Zmniejszcie obciążenie: w okresie szczytowej aktywności (22 listopada) unikajcie ciężkiej pracy fizycznej i stresu.

Dbajcie o równowagę wodną: pijcie więcej wody i ograniczcie spożycie kawy, napojów energetycznych oraz alkoholu.

Spędzajcie czas na świeżym powietrzu: wieczorne spacery pomogą nasycić krew tlenem i ułatwią zasypianie.

Bierzcie prysznic kontrastowy: o ile nie ma przeciwwskazań, pomoże to utrzymać napięcie naczyń krwionośnych.

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