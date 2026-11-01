Магнитные бури в ноябре 2026 года: даты, когда следует быть осторожными

Ноябрь 2026 года пройдет при относительно умеренной геомагнитной активности, хотя Солнце продолжает находиться в фазе повышенной активности 25-го солнечного цикла. Большую часть месяца геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, однако астрофизики прогнозируют несколько кратковременных периодов повышенной активности, вызванных корональными дырками и солнечными вспышками. Экстремально мощных геомагнитных штормов в ноябре не ожидается, однако метеозависимым людям стоит обратить внимание на отдельные неспокойные дни.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате взаимодействия планеты с потоками солнечного ветра. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы в течение 1–3 дней. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитной оболочкой Земли вызывает колебания, продолжительность которых может составлять от нескольких часов до нескольких суток подряд, и оценивается по шкале от 0 до 9 баллов К-индекса (K-index) — это международный показатель, измеряющий уровень геомагнитной активности и мощность магнитных бурь на Земле.

Прогноз геомагнитной активности по декадам

Первая декада ноября начнётся с минимального солнечного фона. С 1 по 3 ноября геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии с Kp-индексом около 2, что считается благоприятным периодом для любых дел. Первое заметное колебание ожидается с 4 по 6 ноября, когда под воздействием быстрого солнечного ветра Kp-индекс вырастет до 4 баллов. Легкие остаточные возмущения могут наблюдаться также 7 и 8 ноября.

Вторая декада месяца станет самой благоприятной и стабильной. В период с 9 по 20 ноября ученые прогнозируют длительное геомагнитное затишье. В эти дни солнечное поле будет проявлять минимальную активность, что создаст комфортные условия для людей, чувствительных к погодным изменениям и страдающих хроническими заболеваниями.

Третья декада ноября ознаменуется самым мощным всплеском солнечной активности за весь месяц. Нестабильность начнёт нарастать с 21 ноября, а уже 22 ноября ожидается геомагнитная буря уровня G1 с Kp-индексом 5. Повышенный геомагнитный фон сохранится 23 и 24 ноября, после чего активность пойдет на спад. Заключительное слабое возмущение интенсивностью 3–4 балла возможно в конце месяца, 28 ноября.

Об этом говорится на сайте Центра прогнозирования космической погоды США.

Рекомендации во время магнитных бурь в ноябре

Контролируйте давление: держите необходимые лекарства под рукой при наличии гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний.

Снизьте нагрузку: в период пиковой активности (22 ноября) избегайте тяжелого физического труда и стрессов.

Соблюдайте водный баланс: пейте больше воды и ограничьте употребление кофе, энергетиков и алкоголя.

Проводите время на свежем воздухе: вечерние прогулки помогут насытить кровь кислородом и облегчат засыпание.

Принимайте контрастный душ: при отсутствии противопоказаний это поможет поддержать тонус сосудов.

Читай нас в