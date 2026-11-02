Зеленский подписал указ о защите национального вещания в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 1080/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о нейтрализации угроз стабильному функционированию национального вещания в условиях военного положения.

Решение СНБО направлено на обеспечение стабильной работы национального вещания в Украине во время войны.

Соответствующее решение СНБО было принято 9 сентября 2026 года. Контроль за его выполнением президент возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ предусматривает комплекс мер по обеспечению бесперебойной работы украинского телерадиовещания, в частности после российских обстрелов. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В частности, Администрация Госспецсвязи совместно с Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения должны безотлагательно обеспечить восстановление поврежденных и разрушенных объектов телерадиовещания. Речь идет, в частности, о телевизионных башнях и передающем оборудовании.

Также предусмотрено создание резерва необходимого оборудования. Это должно позволить оперативно заменять технические средства, уничтоженные в результате российских атак, и сократить время восстановления сигнала.

Отдельный пункт касается стабильной и бесперебойной трансляции телеканалов в цифровой сети МХ-7. Это государственный мультиплекс стандарта DVB-T2, обеспечивающий цифровое эфирное телевещание.

Кабинет министров должен безотлагательно обеспечить финансирование предусмотренных мер. Таким образом, правительство должно выделить средства как на восстановление поврежденной инфраструктуры, так и на формирование технического резерва.

Об этом сообщается со ссылкой на указ президента.

Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации до 29 января 2027 года.

Напомним, война России против Украины может продолжаться как минимум до весны 2027 года, а новое окно возможностей для мирных переговоров может открыться только тогда. Такое мнение высказал политолог и руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

До этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.

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