Магнитные бури 5–6 ноября: прогноз солнечной активности и рекомендации

В четверг и пятницу, 5 и 6 ноября 2026 года, ожидается слабая геомагнитная активность. Согласно прогнозу, показатели К-индекса не превысят 4 баллов, поэтому сильных магнитных бурь не предвидится.

В четверг, 5 ноября, ожидается К-индекс 3,7. Это «зелёный» уровень геомагнитной активности, который соответствует слабым магнитным возмущениям.

В пятницу, 6 ноября, прогнозируется снижение солнечной активности до К-индекса 2,3. Этот показатель также относится к зеленому уровню и свидетельствует о незначительных геомагнитных колебаниях.

В то же время стоит учитывать, что прогнозы могут меняться. Специалисты обновляют данные о солнечной активности каждые три часа, поэтому показатели геомагнитной ситуации могут корректироваться.

Магнитные бури возникают в результате солнечной активности, в частности вспышек и выбросов корональной массы. Во время таких процессов в космос попадают заряженные частицы, в частности протоны и электроны. Когда они взаимодействуют с магнитосферой Земли, возникают геомагнитные возмущения.

Для оценки их интенсивности используется планетарный К-индекс по шкале от 0 до 9. Показатели от 1 до 4 соответствуют незначительным колебаниям, тогда как К-индекс 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре.

Во время мощных геомагнитных возмущений могут возникать перебои в работе спутников, радиосвязи и отдельных навигационных систем. При К-индексе 7–8 в некоторых регионах можно наблюдать полярные сияния.

Некоторые люди в периоды геомагнитной активности жалуются на головную боль, усталость, нарушения сна и повышенный уровень стресса. В то же время научные данные о прямом влиянии магнитных бурь на самочувствие человека остаются неоднозначными.

Специальных препаратов от магнитных бурь не существует. Если возникают неприятные симптомы, следует придерживаться привычного режима и при необходимости использовать назначенные врачом средства.

Чтобы чувствовать себя лучше в периоды геомагнитной активности, рекомендуется:

соблюдать режим дня и полноценно высыпаться;

питаться сбалансированно, ограничить острую, соленую и жирную пищу;

уменьшить потребление кофе и отказаться от алкоголя;

пить достаточно воды, по желанию — травяные чаи;

чаще гулять на свежем воздухе;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;

людям с хроническими заболеваниями — не пропускать прием назначенных препаратов и уделять достаточно времени отдыху.

Также можно использовать привычные водные процедуры: прохладный или контрастный душ утром и тёплую ванну вечером, если нет медицинских противопоказаний.

Прогноз геомагнитной активности на ближайшие два дня подготовлен на основе данных Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

В течение 3–4 ноября ожидался определенный уровень солнечной активности, который может сопровождаться геомагнитными возмущениями. Некоторые люди в такие периоды жалуются на головную боль, усталость и стресс, однако прямое влияние магнитных бурь на самочувствие научно не подтверждено.

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