Украина отстает от Молдовы на пути в ЕС из-за коррупции, — Financial Times

Украина начала отставать от Молдовы в процессе евроинтеграции из-за недостаточных темпов проведения антикоррупционных реформ. Европейская комиссия прогнозирует, что Кишинев сможет завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в начале 2028 года, тогда как Киеву для этого может потребоваться еще около года.

По информации издания, соответствующие оценки содержатся в ежегодных отчетах Еврокомиссии о расширении ЕС, которые были обнародованы 4 ноября.

Украина и Молдова подали заявки на вступление в Евросоюз в 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения. С тех пор обе страны продвигались по пути евроинтеграции примерно одинаковыми темпами.

Однако последняя оценка Брюсселя выявила различия в темпах проведения реформ. По прогнозу Еврокомиссии, Молдова может завершить переговорный процесс в начале 2028 года, тогда как Украине понадобится дополнительное время.

В Брюсселе отметили прогресс Киева, достигнутый несмотря на полномасштабную войну, однако подчеркнули необходимость ускорить изменения в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

В частности, Украина должна продемонстрировать ощутимые результаты в антикоррупционной политике, укреплении демократических институтов и реформировании государственного управления.

По оценкам, приводимым Financial Times, Молдова может завершить переговоры по 25 тематическим разделам уже в 2027 году. Для Украины на этот период прогнозируется завершение переговоров лишь по семи разделам.

В то же время Еврокомиссия положительно оценила деятельность украинских антикоррупционных органов, которые продолжают работать в условиях полномасштабной войны.

В Брюсселе также отметили принятие Верховной Радой законодательных изменений, необходимых для получения финансовой помощи от Европейского Союза.

Чтобы ускорить выполнение необходимых требований, Европейская комиссия создала специальную рабочую группу, которая будет помогать Украине в проведении реформ в сфере верховенства права.

В то же время в официальном сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина уже выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров.

Однако для завершения переговоров Киеву необходимо ускорить реформы, в частности в сфере правосудия и функционирования демократических институтов.

Таким образом, несмотря на прогресс в выполнении требований ЕС, дальнейшие темпы евроинтеграции Украины в значительной степени будут зависеть от результатов реформ в ключевых сферах.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Ранее Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении Евросоюза, в котором отметила значительный прогресс Украины, Молдовы, Черногории и Албании и предоставила им «дорожные карты» дальнейших шагов на 2027 год.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что на данный момент называть конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз было бы безответственно. По её словам, сроки присоединения Украины в значительной степени зависят от политической ситуации и процессов в странах-членах ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия готовит осторожный план вступления Украины в ЕС — Politico Europe.

Украина стремится закрыть 7 разделов переговоров о вступлении в ЕС в первой половине 2027 года — Корецкий.

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом трех переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Читай нас в