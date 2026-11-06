«ПриватБанк» предупредил об ограничениях в работе сервисов в ночь на 7 ноября

В ночь на 7 ноября «ПриватБанк» проведет плановые технические работы по обновлению систем. Ограничения будут действовать с 00:05 до 6:30. В этот период клиентам будут недоступны все платежи и операции с картами.

В указанный период не будут работать банкоматы и терминалы самообслуживания, а также будет недоступна оплата через POS-терминалы.

«Мы проводим такие работы ночью, когда активность минимальна. Поэтому переводы и платежи лучше совершить заранее или после 6:30», — отметил банк в Telegram-канале.

ПриватБанк — крупнейший банк Украины. Общие активы финучреждения, по данным Нацбанка, на 1 сентября 2026 года составляли 983,82 млрд грн, или 22,8% активов банковской системы.

Об этом сообщило финансовое учреждение.

ПриватБанк запустил открытый банкинг в приложении и в веб-версии для бизнеса.

Ранее государственный ПриватБанк заявил, что планирует развивать цифровой банкинг. Искусственный интеллект уже работает в приложении банка.

Напомним, что ПриватБанк выдает государственную помощь на генераторы.

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