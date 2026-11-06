Генерал СБУ Дука заявил, что у него нет 100 млн грн на залог

В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда 6 ноября подозреваемый по делу «Карфаген» Сергей Дука заявил, что готов сотрудничать со следствием и отстаивать свою правоту.

Он заверил, что не планирует выезжать за границу, однако не имеет средств для уплаты 100 млн грн залога, который требует прокуратура. По словам Дуки, такая сумма для него фактически является безальтернативной мерой пресечения.

Генерал также опроверг обвинения НАБУ в препятствовании обыску. Он утверждает, что детективы пытались проникнуть на территорию его дома через забор, а о их приходе он якобы не знал.

Дука назвал материалы подозрения безосновательными и заявил, что считает его политически мотивированным.

Источник: Интерфакс-Украина

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фотографии разбитых телефонов, которые, вероятно, уничтожил во время обыска фигурант дела «Карфаген», генерал Сергей Дука.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

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