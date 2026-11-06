乌克兰安全局（SBU）将军杜卡表示，他没有1亿格里夫纳用于交保

在11月6日最高反腐败法院的庭审中，“迦太基”案嫌疑人谢尔盖·杜卡表示，他愿意配合调查并捍卫自己的清白。

他保证不打算出国，但无力支付检方要求的1亿格里夫纳保释金。杜卡表示，对于他而言，这笔金额实际上是一项别无选择的预防性措施。

这位将军还否认了国家反腐败局（NABU）关于其妨碍搜查的指控。他声称，侦探们试图翻越围墙进入其住宅区域，而他据称并不知晓他们的到来。

杜卡称指控材料毫无根据，并表示他认为该指控具有政治动机。

来源：国际文传电讯社-乌克兰

国家反腐败局公布了被砸坏的手机照片，这些手机很可能是“迦太基”案涉案人员、塞尔吉伊·杜卡将军在搜查过程中销毁的。

国家反腐败局侦探已拘留了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任谢尔盖·杜卡将军。

此前，在最高反腐败法院（ВАКС）的调查行动中，杜卡将军（据其他消息来源称是其保镖）曾用枪支威胁侦探，并阻止他们进行搜查， 同一天，安全局内部安全总局局长安东·克拉夫丘克的住所也遭搜查。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察的高级官员。

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