乌克兰安全局将军谢尔盖·杜卡在最高反腐败法院就对其采取预防措施举行的听证会上，对“迦太基”案中的指控予以否认 并将国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的行动称为针对去年安全局对反腐败机构侦探进行搜查的政治报复。

在评论涉及“阿尔法”特种部队出动并向国家反腐败局侦探持枪威胁的事件时， 杜卡表示，特种部队是针对“不明身份人员闯入受保护区域”的警报作出反应的，据称这些人员仅在一小时后才表明身份。

此外，这位将军还指责特别反腐败检察署（SAP）检察官要求缴纳1亿格里夫纳 （约242万美元）的要求是“别无选择”，因为他无力支付这笔款项；他指责检方拖延诉讼进程，并声称国家反腐败局曾试图阻止其通过银行系统缴纳保释金。

来源：UNN。

国家反腐败局公布了被砸毁的手机照片，这些手机很可能是“迦太基”案涉案人员、将军谢尔盖·杜卡在搜查过程中销毁的。

国家反腐败局侦探逮捕了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任谢尔盖·杜卡将军。

此前，在最高反腐败法院（ВАКС）的调查行动中，杜卡将军（据其他消息来源称是其保镖）曾用枪支威胁侦探，并阻止他们进行搜查； 同一天，安全局内部安全总局局长安东·克拉夫丘克的住所也遭搜查。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察的高级官员。

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