Генерал СБУ Сергей Дука объяснил инцидент с угрозами оружием во время обыска

Генерал Службы безопасности Украины Сергей Дука во время заседания в Высшем антикоррупционном суде по вопросу об избрании ему меры пресечения опроверг обвинения по делу «Карфаген» и назвал действия НАБУ и САП политической местью за прошлогодние обыски СБУ у детективов антикоррупционных органов.

Комментируя инцидент с привлечением спецподразделения «Альфа» и угрозами оружием в адрес детективов НАБУ, Дука заявил, что спецназовцы отреагировали на сигнал о нарушении периметра охраняемого объекта неизвестными лицами, которые якобы только через час представились.

Также генерал назвал требование прокуроров САП о залоге в размере 100 млн грн (около 2,42 млн долларов США) безальтернативным из-за отсутствия у него таких средств, обвинил сторону обвинения в затягивании процесса и заявил о якобы попытках НАБУ заблокировать возможность внесения залога через банковскую систему.

Источник: УНН.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фотографии разбитых телефонов, которые, вероятно, уничтожил во время обыска фигурант дела «Карфаген», генерал Сергей Дука.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

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