两名村委会代表在喀尔巴阡地区策划了一起土地诈骗案

执法部门破获了一个犯罪团伙，该团伙成员在乌日戈罗德附近非法办理土地所有权登记，以便后续出售。据调查显示，该骗局是由巴拉宁村议会的两名议员策划的。

据初步信息显示，涉案人员的亲属名下共有30块土地。

喀尔巴阡州检察院透露，在2024年至2026年期间，该团伙成员利用伪造的档案文件和证明，在商业价值较高的地段非法办理土地登记手续。 为此，他们物色了当地居民——这些居民早在1990年代就曾从村委会获得土地，但其所有权始终未得到妥善登记。

他们利用伪造的证明文件，在某位持证工程师不知情的情况下，冒其名义制作土地规划文件。 文件中虚报了地块的实际位置，实际上将地块“转移”到了地价更高的区域。随后，这些虚假数据被录入国家土地地籍系统，地块被登记在代名人名下，并被分割、合并和出售。

“目前已查实维利基·拉齐村有10块地块被非法登记。此外，该团伙成员还试图以27万美元的价格出售戈里亚尼小区内观景台区域约3公顷的土地。 目前，超过100块地块的私有化合法性正在接受核查，”检察院方面表示。



执法部门未透露该骗局组织者的姓名。 据ZAXID.NET报道，涉案人员为巴拉宁斯基村议会代表瓦列里·沙拉哈和爱德华·帕夫列。他们还拉拢了一名前企业家及其同伙参与其中，后者负责执行具体任务。

数百万格里夫纳藏匿于抵押品中

在40多次搜查行动中，执法部门查获了土地文件、计算机设备、现金及其他证据。该团伙的四名成员被拘留。法院裁定对嫌疑人予以羁押，并设定100万至300万格里夫纳的保释金。

此后，其中一名议员（据ZAXID.NET报道，系爱德华·帕夫列）指使其兄弟从藏匿处取走现金——这些钱很可能是通过非法出售土地所得——以便为其缴纳300万格里夫纳的保释金。

在完成货币兑换后，该议员的兄弟被拘留。警方从其身上查获了超过240万格里夫纳，并在兑换点查获了5.4万美元。此外，在藏匿处还发现了现金和大量土地文件。 该被拘留者被以210万格里夫纳的保释金羁押，并涉嫌大规模洗钱（乌克兰刑法典第209条第2款）。

该有组织犯罪集团成员被指控犯有特别重大诈骗罪、洗钱罪及伪造文件罪（《乌克兰刑法典》第190条第5款、第209条第2款、 3、第358条第3款）的嫌疑。（乌克兰刑法典第190条第5款、第209条第2款、第3款、第358条第3款）。上述条款规定的刑罚最高可达12年有期徒刑。

此消息由喀尔巴阡州检察院发布。

2026年，乌克兰每公顷土地的平均价格已上涨至近7.1万格里夫纳

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