2026年11月9日至15日园艺日历：秋季收尾工作

11月中旬，乌克兰的园艺和菜园工作进入为地块做好过冬准备的最后阶段。 此时的主要工作集中在植物的最终覆盖、越冬播种、果园卫生处理以及为春季做最后的土地养护准备。

本周总体预报及特点

11月9日至15日期间，日均气温将持续下降，地面霜冻频繁，湿度较高。这是完成果园和菜园中最后几项紧迫工作的最佳时机。

本周主要建议

为多年生作物和喜暖灌木进行最终保温，完成覆盖和安装防护棚的工作。

在预先准备好的垄沟中进行小粒种子蔬菜的越冬播种。

通过架设防护网或用防护材料包裹幼树树干，做好果园的防鼠工作。

果园和菜园的主要工作

1. 果园工作（树木和灌木）。 果园中正在完成树冠的卫生修剪以及清理可能成为感染源的落叶。对树木和灌木进行越冬处理，使用浓缩溶液消灭病原体和越冬害虫。 用冷杉树枝、无纺布或专用防护网包裹幼树树干，以防野兔和老鼠啃食。

2. 菜园和种植床的工作。在空出的种植床上进行胡萝卜、甜菜、莳萝、欧芹和生菜的越冬播种，并种植越冬大蒜和洋葱。 将种子播种在已结冰的土壤中，并覆盖预先准备好的干燥土壤混合物。最后用锯末、泥炭或冷杉枝条对冬蒜和洋葱的种植区进行覆盖，以防止冻害。

按星期划分的园艺与菜园种植日历

11月9日（星期一）——本周伊始，气温较低：准备并为冬季作物种植床覆盖保墒层。

11月10日（周二）——潮湿的一天：在预先准备好的垄沟中进行绿叶菜、胡萝卜和欧芹的越冬播种。

11月11日（周三）——多云天气：彻底清理果园中的落叶，并将落叶运至堆肥坑。

11月12日（星期四）——凉爽的一天：用防啮齿动物的材料包裹幼龄果树的树干。

11月13日（周五）——夜间气温下降：为玫瑰、绣球花及其他敏感的多年生植物覆盖保护层。

11月14日（周六）——休息日，进行园艺工作：对树木和灌木进行预防性处理，防治病虫害。

11月15日（周日）——本周收尾：清理、消毒并妥善存放园艺用具和工具。

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