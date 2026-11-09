乌克兰不应被要求接受在顿巴斯被占领土及克里米亚举行的伪公投结果，因为在枪口下进行的投票是吞并的工具，而非人民意志的体现。

乌克兰外交部发言人格奥尔基·蒂希伊在回应法国总统候选人让-吕克·梅朗雄关于“应询问民众”是否希望成为俄罗斯或乌克兰一部分的言论时，作出了上述表态。 “顿巴斯居民……有权决定他们是想成为乌克兰人还是俄罗斯人，”他强调道。

这位外交官提醒道，在1991年的全国公投中，超过90%的公民（其中包括83%的顿巴斯居民）支持乌克兰在国际公认边界内保持独立， 而战争持续的唯一原因，正是俄罗斯企图以武力改变这些边界。

“在被占领条件下举行的‘公投’是吞并的工具，而非人民意志的体现。 任何文明、民主的国家都绝不会就本国边界接受此类安排，因此不应向乌克兰人提出此类建议，”蒂希伊强调道。

来源——格奥尔基·蒂希伊在X平台上的发文。

在计划于2027年举行的法国总统大选首轮投票的全部五种情景中，玛丽娜·勒庞和让-吕克·梅朗雄均位列前两名。 与10月底相比，这两位政客的支持率均有所上升。根据Toluna Harris Interactive的民调结果，勒庞可能获得34%至36%的选票，梅朗雄则可能获得18%至19%的选票。 相比之下，前总理爱德华·菲利普的支持率有所下滑，预计得票率为11%至14%。

法国右翼民族主义政党“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞有望在2027年春季的总统大选中以大幅领先于竞争对手的优势获胜。

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