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Україні не слід пропонувати погоджуватися з результатами псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу та в Криму, адже голосування під дулами автоматів є інструментом анексії, а не вираженням волі народу.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, реагуючи на висловлювання кандидата у президенти Франції Жан-Люка Меланшона про необхідність «запитати у людей», чи хочуть вони бути в складі Росії чи України. «Жителі Донбасу… мають право вирішувати, чи хочуть вони бути українцями чи росіянами», – стверджував він.

Дипломат нагадав, що на загальнонаціональному референдумі 1991 року понад 90% громадян, у тому числі 83% жителів Донбасу, підтримали незалежність України в міжнародно визнаних кордонах, тоді як єдиною причиною тривання війни є спроби Росії силою змінити ці кордони.

«"Референдуми" в умовах окупації є інструментом анексії, а не вираженням волі народу. Жодна цивілізована, демократична країна ніколи не погодилася б на таке щодо своїх кордонів, тому це не слід пропонувати українцям», — наголосив Тихий.

Джерело — Георгій Тихий у мережі Х.

Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон посідають перші два місця в усіх п’яти сценаріях першого туру президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік. Порівняно з кінцем жовтня обидва політики дещо посилили підтримку виборців. За результатами опитування Toluna Harris Interactive, Ле Пен могла б отримати 34–36% голосів, а Меланшон — 18–19%. Натомість колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп втратив підтримку та набрав би 11–14%.

Лідерка французької правої націоналістичної партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен може здобути перемогу на президентських виборах навесні 2027 року з великим відривом від конкурентів.

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