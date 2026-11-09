Украине не следует соглашаться с результатами псевдореферендумов на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, ведь голосование под дулами автоматов является инструментом аннексии, а не выражением воли народа.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя высказывание кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона о необходимости «спросить у людей», хотят ли они быть частью России или Украины. «Жители Донбасса… имеют право решать, хотят ли они быть украинцами или россиянами», — утверждал он.

Дипломат напомнил, что на общенациональном референдуме 1991 года более 90% граждан, в том числе 83% жителей Донбасса, поддержали независимость Украины в международно признанных границах, тогда как единственной причиной продолжения войны являются попытки России силой изменить эти границы.

«"Референдумы" в условиях оккупации являются инструментом аннексии, а не выражением воли народа. Ни одна цивилизованная, демократическая страна никогда бы не согласилась на такое в отношении своих границ, поэтому это не следует предлагать украинцам», — подчеркнул Тихий.

Источник — Георгий Тихий в сети Х.

Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон занимают первые два места во всех пяти сценариях первого тура президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год. По сравнению с концом октября оба политика несколько укрепили поддержку избирателей. По результатам опроса Toluna Harris Interactive, Ле Пен могла бы набрать 34–36 % голосов, а Меланшон — 18–19 %. В то же время бывший премьер-министр Эдуар Филипп потерял поддержку и набрал бы 11–14%.

Лидер французской правой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может одержать победу на президентских выборах весной 2027 года с большим отрывом от конкурентов.

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