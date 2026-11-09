Ukraina nie powinna zgadzać się na wyniki pseudoreferendów na okupowanych terytoriach Donbasu i na Krymie, ponieważ głosowanie pod lufami karabinów jest narzędziem aneksji, a nie wyrazem woli narodu.

Stwierdził to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Heorhij Tychyj, reagując na wypowiedź kandydata na prezydenta Francji Jean-Luca Mélenchona o konieczności „zapytać ludzi”, czy chcą należeć do Rosji, czy do Ukrainy. „Mieszkańcy Donbasu… mają prawo decydować, czy chcą być Ukraińcami, czy Rosjanami” – stwierdził.

Dyplomata przypomniał, że w ogólnokrajowym referendum w 1991 roku ponad 90% obywateli, w tym 83% mieszkańców Donbasu, opowiedziało się za niepodległością Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, podczas gdy jedyną przyczyną trwającej wojny są próby siłowej zmiany tych granic przez Rosję.

„Referenda” w warunkach okupacji są narzędziem aneksji, a nie wyrazem woli narodu. Żadne cywilizowane, demokratyczne państwo nigdy nie zgodziłoby się na coś takiego w odniesieniu do swoich granic, dlatego nie należy tego proponować Ukraińcom” – podkreślił Tichyj.

Źródło — Georgij Tichyj w sieci X.

Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon zajmują pierwsze dwa miejsca we wszystkich pięciu scenariuszach pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na rok 2027. W porównaniu z końcem października oboje politycy nieco zwiększyli poparcie wyborców. Według wyników sondażu Toluna Harris Interactive Le Pen mogłaby uzyskać 34–36% głosów, a Mélenchon — 18–19%. Natomiast były premier Édouard Philippe stracił poparcie i uzyskałby 11–14%.

Liderka francuskiej prawicowej partii nacjonalistycznej „Związek Narodowy” Marine Le Pen może odnieść zwycięstwo w wyborach prezydenckich wiosną 2027 roku, znacznie wyprzedzając konkurentów.

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