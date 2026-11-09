东正教会于11月10日纪念“七十门徒”

11月10日，乌克兰东正教会根据新儒略历纪念七十门徒中的六位使徒：埃拉斯图斯、奥林帕斯、罗迪昂、索西帕特拉、夸尔特和特尔提乌斯。 这些圣徒是使徒保罗在传播基督教信仰过程中最亲密的门徒和助手。

埃拉斯图斯被记载为科林斯城的管家，后来成为巴勒斯坦帕内亚达的主教；奥林普斯和罗迪昂则是保罗的亲属和同工，其中罗迪昂曾担任帕特雷的主教。 索西帕特、夸尔特和特尔提乌斯也属于这一群体，据传特尔提乌斯是《罗马书》的抄写员。他们全都为信仰献出了生命，殉道而死。

民间将这一天称为“冬前日”，人们会观察自然现象来预测天气。 11月10日若天气温暖，预示着冬季温和；阴沉的早晨预示着将有降雪；树上的霜花预示着寒冷干燥的冬季；下雨则预示着不会出现严寒； 而空中飘浮的蛛网则预示着漫长的回暖期。

根据民间信仰，这一天不能向邻居借钱或借东西，不能放声大笑，也不能计划远行和旅行。

11月7日星期六，根据新儒略历，人们纪念了33位因基督教信仰而殉道的梅利蒂纳殉道者。 此外，这一天还纪念圣女约萨法塔·戈尔达舍夫斯卡——这位乌克兰修女将一生奉献给帮助病人、穷人和儿童。 在民间传统中，这一天与行善、关爱邻人以及关于未来冬天的预兆有关。

2026年11月6日星期五，遵循新儒略历的东正教信徒将纪念君士坦丁堡大主教圣保罗·殉道者。 他生活于4世纪，因对基督教信仰的虔诚而遭受迫害。这一天还与民间习俗和古老传统息息相关。

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