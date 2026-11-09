10 ноября Православная Церковь чтит память семидесяти апостолов

10 ноября Православная Церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память шести апостолов из числа «семидесяти»: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Эти святые были ближайшими учениками и помощниками апостола Павла в распространении христианской веры.

Эраст упоминается как домоправитель города Коринфа и впоследствии стал епископом Панеады в Палестине, а Олимп и Родион были родственниками и соратниками Павла, причем Родион занимал должность епископа в Патрах. Сосипатр, Куарт и Тертий также относятся к этой группе, а Тертий, по преданию, был писцом Послания к Римлянам. Все они отдали свою жизнь за веру, приняв мученическую смерть.

В народе этот день называли «Предзимьем» и наблюдали за природными явлениями, чтобы предсказать погоду. Теплая погода 10 ноября предвещала мягкую зиму, пасмурное утро сулило снежный период, иней на деревьях указывал на морозную и сухую зиму, дождь свидетельствовал об отсутствии сильных морозов, а паутина в воздухе предвещала длительную оттепель.

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя одалживать деньги или вещи соседям, громко смеяться и планировать дальние поездки и путешествия.

В субботу, 7 ноября, по новоюлианскому календарю поминали 33 мучеников из Мелитины, погибших за христианскую веру. Также в этот день почитают преподобную Йосафату Гордашевскую — украинскую монахиню, посвятившую жизнь помощи больным, бедным и детям. В народной традиции эта дата связана с добрыми делами, заботой о ближних и приметами о грядущей зиме.

В пятницу, 6 ноября 2026 года, православные христиане по новоюлианскому календарю чтят память святого Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского. Он жил в IV веке и подвергался гонениям за верность христианской вере. С этим днём также связаны народные приметы и древние обычаи.

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