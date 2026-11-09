10 listopada Kościół prawosławny czci pamięć 70 apostołów

10 listopada Kościół prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć sześciu apostołów z grona siedemdziesięciu: Erasta, Olimpusa, Rodiona, Sosipatra, Kwarty i Tertiusza. Święci ci byli najbliższymi uczniami i pomocnikami apostoła Pawła w szerzeniu wiary chrześcijańskiej.

Erast jest wspominany jako zarządca miasta Koryntu, a później został biskupem Paneady w Palestynie, natomiast Olimp i Rodion byli krewnymi i współpracownikami Pawła, przy czym Rodion pełnił funkcję biskupa w Patrach. Do tej grupy należą również Sosipatr, Kwart i Tertius, przy czym według tradycji Tertius był sekretarzem Listu do Rzymian. Wszyscy oni oddali życie za wiarę, ponosząc śmierć męczeńską.

W ludowym przekonaniu dzień ten nazywano „przedzimem” i obserwowano zjawiska przyrodnicze w celu przewidywania pogody. Ciepła pogoda 10 listopada zwiastowała łagodną zimę, pochmurny poranek zapowiadał okres śnieżny, szron na drzewach wskazywał na mroźną i suchą zimę, deszcz świadczył o braku silnych mrozów, a pajęczyna w powietrzu zwiastowała długotrwałą odwilż.

Zgodnie z ludowymi wierzeniami tego dnia nie wolno pożyczać pieniędzy ani rzeczy sąsiadom, głośno się śmiać ani planować dalekich wyjazdów i podróży.

W sobotę, 7 listopada, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, upamiętniano 33 męczenników z Melityny, którzy zginęli za wiarę chrześcijańską. Tego dnia czci się również czcigodną Jozafatę Gordashevską — ukraińską zakonnicę, która poświęciła swoje życie pomocy chorym, ubogim i dzieciom. W tradycji ludowej data ta wiąże się z dobrymi uczynkami, troską o bliźnich oraz znakami zapowiadającymi nadchodzącą zimę.

W piątek, 6 listopada 2026 roku, prawosławni chrześcijanie zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim czczą pamięć świętego Pawła Wyznawcy, arcybiskupa Konstantynopola. Żył on w IV wieku i był prześladowany z powodu wierności wierze chrześcijańskiej. Z tym dniem wiążą się również ludowe przepowiednie i dawne zwyczaje.

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