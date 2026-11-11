Прокуратура через суд требует вернуть государству Почаевскую лавру

Тернопольская областная прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора о безвозмездном пользовании комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры и возвращении имущества в государственную собственность. Договор был заключен 12 декабря 2003 года сроком более чем на 50 лет.

По её словам, ответчиком по делу является религиозная организация Почаевская Свято-Успенская лавра. Третьим лицом на стороне истца выступает Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник, в оперативном управлении которого находится государственное имущество.

«Основанием для досрочного расторжения 50-летнего соглашения стали грубые нарушения условий пользования и законодательства об охране памятников со стороны религиозной организации», — отметила Леся Гурецкая.

Как рассказала представительница прокуратуры, в ходе проверок были зафиксированы факты самовольной перестройки и достройки архитектурных объектов.

В частности, речь идет о:

снос внутренних стен в кельях и архиерейском доме;

обустройство новых проходов;

проведение несогласованных фасадных и отделочных работ;

нанесение новых росписей без согласования с Министерством культуры.

В прокуратуре считают, что такие действия создают угрозу разрушения памятника национального значения и утраты его аутентичности.

«Поскольку такие действия создают угрозу разрушения и утраты аутентичности памятника национального значения, а охрана культурного наследия является обязанностью государства, прокуратура требует вернуть имущество в пользование государства и прекратить незаконные работы», — пояснила Гурецкая.

Иск о расторжении договора и возврате государственного имущества был подан 2 ноября 2026 года. Хозяйственный суд уже открыл производство по делу.

Как сообщал Укринформ, ранее комиссия Министерства культуры и информационной политики в ходе проверки сохранности государственного имущества Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области выявила ряд нарушений. Комплекс сооружений находится в безвозмездном пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщила начальница отдела информационной политики Тернопольской областной прокуратуры Леся Гурецкая.

Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЕСС) 27 июля вынесла Почаевской Свято-Успенской лавре предписание об устранении нарушений законодательства в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

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