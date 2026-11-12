Рада выплатила Дубинскому более 3,4 млн грн, пока он находится в СИЗО

В период с июля по октябрь 2026 года Верховная Рада перечислила народному депутату Александру Дубинскому более 3,4 млн гривен. Он почти три года находится под стражей по подозрению в государственной измене. Как выяснили журналисты проекта «Схемы», выплаты возобновили после обращения депутата в регламентный комитет парламента.

Журналисты проанализировали данные государственного портала об использовании публичных средств и выяснили, что за четыре месяца народный депутат получил из бюджета более 3,4 млн гривен. Деньги начали перечислять после того, как регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел обращение Дубинского. В нем депутат просил возобновить начисление зарплаты, выплат за исполнение депутатских полномочий, а также компенсации за неиспользованные дни отпуска.

В июле 2026 года председатель комитета Сергей Кальченко сообщил коллегам об этом письме. Обращение с резолюцией председателя Верховной Рады передали на рассмотрение комитета, чтобы тот определил свою позицию относительно выплат.

Какие выплаты разрешили Дубинскому

Во время заседания Сергей Кальченко пояснил, что зарплату народному депутату начисляют только за фактически отработанное время. По его словам, пребывание под стражей не дает оснований выплачивать заработную плату или компенсировать неиспользованный отпуск. В то же время иная ситуация сложилась со средствами на исполнение депутатских полномочий. Их размер составляет около 200 тысяч гривен в месяц. Кальченко заявил, что такие выплаты производятся за весь период после избрания человека народным депутатом Украины. «Нахождение народного депутата под стражей не является тем обстоятельством, которое дает возможность выплачивать ему заработную плату», — пояснил председатель комитета.

По данным «Схем», таким образом комитет фактически подтвердил, что средства на депутатскую деятельность можно получать независимо от того, имеет ли народный депутат возможность лично исполнять свои обязанности. То есть для этих выплат достаточно самого статуса парламентария. Журналисты также обратили внимание, что во время рассмотрения вопроса никто из присутствующих членов комитета не высказал возражений. Решение было поддержано единогласно.

Как Дубинскому перечислили более 3,4 млн грн

По информации «Схем», уже через три дня после решения регламентного комитета Аппарат Верховной Рады начал перечислять средства депутату. Первый платеж составил почти 200 тысяч гривен. После этого деньги поступали на счет Дубинского отдельными траншами — по несколько сотен тысяч гривен с небольшими промежутками между платежами.

В целом за июль-октябрь 2026 года сумма превысила 3,4 млн гривен. В назначении платежей указывалось: «Согласно разъяснению комитета». Кроме того, журналисты установили, что Дубинскому также перечислили одну заработную плату. Её размер составил примерно 2,5 тысячи гривен.

Прокомментировал ли Дубинский выплаты

Журналисты «Схем» обратились к Александру Дубинскому с просьбой объяснить получение бюджетных средств. Запрос передали депутату через его адвоката. На момент публикации расследования ответа еще не поступило.

Александр Дубинский почти три года находится в следственном изоляторе. Ему сообщили о подозрении в государственной измене. В то же время подозрение не означает, что его вина уже доказана судом. О выплатах Александру Дубинскому говорится в расследовании проекта «Схемы» «Радио Свобода».

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, назначив подозреваемому нардепу Дубинскому Александру содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Хотя официальные органы не указывали имени в сообщениях, сам депутат публично подтвердил решение суда в отношении себя.

Напомним, суд продлил арест народному депутату Александру Дубинскому. В то же время суд определил альтернативу содержанию под стражей — залог в размере более 33 миллионов гривен.

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