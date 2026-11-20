В пятницу, 20 ноября 2026 года, в Украине будет преобладать облачная и дождливая погода. На западе ночью прогнозируются значительные осадки, в Карпатах дождь с мокрым снегом, а на юге порывы ветра будут достигать 24 м/с.

20 ноября нестабильную погоду, с обильными дождями различной интенсивности, будет обусловливать активный циклон. Давление будет колебаться, влажность останется высокой. В относительно тёплой воздушной массе из-за облачного неба ночью температура будет держаться выше нуля, а днём поднимется совсем незначительно. Исключение — юг страны, где будет теплее всего и ночью, и днём.

Облачно. Умеренные дожди, ночью в Закарпатье и Прикарпатье — значительные, в Карпатах — сильный дождь с мокрым снегом. Только на северо-востоке ночью без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, порывы 15–20 м/с (в северных областях местами), в южной части до 24 м/с. Температура ночью 2–7° тепла, на юге 8–13°; днем 10–16°, в северной части 2–7°. В Карпатах в течение суток около 0°.

В пятницу, 20 ноября, в Киеве облачно, дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Температура в Киевской области ночью и днём 2–7° тепла; в Киеве ночью и днём 5–7°.

Источник: «Укргидрометцентр»

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