W piątek, 20 listopada 2026 roku, na Ukrainie będzie przeważać pochmurna i deszczowa pogoda. Na zachodzie w nocy prognozowane są obfite opady, w Karpatach deszcz z mokrym śniegiem, a na południu porywy wiatru osiągną prędkość 24 m/s.

20 listopada niestabilną pogodę, obfitującą w opady deszczu o różnym natężeniu, będzie powodował aktywny cyklon. Ciśnienie będzie ulegać wahaniom, a wilgotność pozostanie wysoka. W stosunkowo ciepłej masie powietrza, ze względu na zachmurzone niebo, w nocy temperatura utrzyma się powyżej zera, a w ciągu dnia wzrośnie zaledwie nieznacznie. Wyjątkiem jest południe kraju, gdzie będzie najcieplej zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia.

Pochmurno. Umiarkowane opady deszczu, w nocy w Zakarpaciu i na Przedgórzu Karpackim znaczne, w Karpatach ulewny deszcz z mokrym śniegiem. Jedynie na północnym wschodzie w nocy bez opadów. Wiatr południowo-wschodni, przechodzący w północno-zachodni, 7–12 m/s, porywy 15–20 m/s (miejscami w regionach północnych), w części południowej do 24 m/s. Temperatura w nocy 2–7° powyżej zera, na południu 8–13°; w ciągu dnia 10–16°, w części północnej 2–7°. W Karpatach w ciągu doby około 0°.

W piątek, 20 listopada, w Kijowie będzie pochmurno, z opadami deszczu. Wiatr południowo-wschodni, przechodzący w północno-zachodni, o prędkości 7–12 m/s, w ciągu dnia miejscami z porywami 15–20 m/s. Temperatura w obwodzie kijowskim w nocy i w ciągu dnia wyniesie 2–7° powyżej zera; w Kijowie w nocy i w ciągu dnia 5–7°.

Źródło: „Ukrhydrometcentrum”

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