Филатов обратился в СБУ в связи с возможной сетью российского влияния в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов обратился в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной сети российского влияния в городе. Он утверждает, что против него и городских властей уже несколько месяцев проводятся скоординированные информационные атаки. Среди тех, кого мэр просит проверить, — местные политики Загид и Руслан Красновы, а также блогер Игорь Лаченков.

В последние месяцы против него и городских властей распространяются ложные сообщения. Он считает, что это не единичные случаи, а часть скоординированной кампании, призванной подорвать доверие к городским властям и дестабилизировать ситуацию в Днепре. Филатов рассказал, что сначала информационные атаки, по его утверждению, распространяли российские пропагандистки Татьяна Монтян и Диана Панченко. Впоследствии к ним якобы присоединился Анатолий Шарий. Мэр заявил, что тот распространил сообщение о якобы готовящемся НАБУ подозрении в адрес городского головы, а также слухи о его выезде за границу.

Как утверждает Филатов, эти сообщения подхватили более двух десятков российских СМИ. Среди них он назвал RT, НТВ и ТАСС. Отдельно мэр упомянул публикации от 12 ноября о якобы возбужденном в отношении него уголовном деле по обвинению в государственной измене. Филатов назвал первоисточником этих сообщений издание London Insider. Он утверждает, что этот ресурс лишь создает впечатление британского СМИ, а на самом деле связан с Россией.

По словам мэра, эти сообщения впоследствии распространили и украинские СМИ, в частности УНИАН. Филатов связывает информационную кампанию с действиями своих политических оппонентов. В то же время приведенные им обвинения в причастности конкретных лиц к российским структурам пока не подтверждены правоохранительными органами.

Кого Филатов просит проверить

В своем обращении мэр назвал нескольких человек, которых считает возможными участниками сети влияния. Среди них — местный политик Загид Краснов, его сын Руслан Краснов и блогер Игорь Лаченков. Филатов утверждает, что эти люди координируют информационную деятельность, распространяют схожие сообщения и поддерживают публикации друг друга. Однако это его оценка ситуации, а не установленный правоохранительными органами факт.

Отдельные претензии мэр высказал в адрес Лаченкова. Он заявил о якобы участии блогера в распространении материалов, которые ранее публиковала Диана Панченко. Именно это Филатов считает одной из возможных связей между украинскими информационными площадками и российской пропагандой. Также мэр поднял вопрос о деятельности Руслана Краснова в структурах, связанных с Силами специальных операций. Он призвал военное командование объяснить, какой статус имеет Краснов и на каких основаниях связан с этими структурами.

Чего Филатов требует от СБУ

В обращении к Службе безопасности Украины мэр попросил внести изложенные им сведения в Единый реестр досудебных расследований и проверить возможную причастность названных лиц к информационному сотрудничеству с Россией. Кроме того, Филатов хочет получить статус потерпевшего в возможном уголовном производстве. Он объясняет это тем, что считает себя одной из целей информационных атак.

Мэр также заявил, что уже ранее передавал представителям СБУ информацию о вероятной сети российского влияния в Днепре. Однако, по его словам, надлежащей реакции на предыдущие обращения он не увидел. Филатов заверил, что готов предоставить правоохранительным органам дополнительные пояснения и материалы, которые, по его мнению, могут помочь проверить изложенные факты. «Я утверждаю, что эти дезинформационные атаки на Днепр следует рассматривать как часть российской агрессии», — подчеркнул городской голова.

На данный момент речь идет именно о заявлении Филатова и его просьбе к СБУ провести проверку. Информации об открытии уголовного производства или официальном подтверждении причастности названных им лиц к деятельности российских спецслужб нет. О своём обращении к временно исполняющему обязанности председателя СБУ Александру Покладу Филатов сообщил в Facebook.

Мэру Днепра Борису Филатову может грозить обвинение в государственной измене. Об этом сообщают средства массовой информации.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ответственность за российский удар по вокзалу нельзя перекладывать на «Укрзализницу», местные власти или государственные учреждения. Он также раскритиковал чиновников за пиар на трагедии и взаимные обвинения.

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