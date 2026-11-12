Суд заслушал экспертов по делу о правах на картины Ивана Марчука

Тернопольский городской районный суд приступил к рассмотрению дела по существу по иску художника Ивана Марчука о правах на изображение его картин. В ходе заседания суд заслушал экспертов, которые исследовали подпись одного из ответчиков — Игоря Апостола — на лицензионном договоре. Специалисты пришли к категорическому выводу, что эту подпись поставил не тот человек, чьей она должна была быть.

Тернопольский городской районный суд приступил к рассмотрению дела по существу в отношении лицензионного договора, касающегося имущественных прав на изображения картин Ивана Марчука. На заседании были заслушаны эксперты, а также вступительные слова сторон. Специалисты Львовского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые проверяли подпись ответчика Игоря Апостола на договоре, присоединились к заседанию посредством видеосвязи.

Заведующая лабораторией почерковедческих и технических исследований документов Елена Савчук рассказала, что эксперты провели длительное и тщательное исследование. Они сравнили подпись на лицензионном договоре с образцами, предоставленными для проверки.

По результатам анализа специалисты выявили значительные различия между подписями. Это дало им основания для категоричного вывода: подпись от имени Игоря Апостола на исследуемом документе была поставлена другим человеком. «Было установлено достаточно значительное количество существенных, устойчивых, стабильных расхождений между подписями в исследуемом документе и подписями, предоставленными в качестве образцов. На основании этого мы пришли к категорическому выводу о том, что подписи на исследуемом документе от имени Игоря Апостола были поставлены не им, а другим лицом», — пояснила Савчук.

Участники процесса также спросили эксперта, не помешало ли исследованию то, что Апостол не предоставил экспериментальных образцов своей подписи. Савчук ответила, что документов, которые были в распоряжении специалистов, хватило для проведения экспертизы. После допроса экспертов суд вновь предоставил сторонам возможность выступить с вступительными словами. Это потребовалось в связи с изменениями предмета иска и доказательной базы.

Что требует сторона Марчука

Адвокат художника Наталья Калиниченко пояснила, что изначально Иван Марчук просил признать оспариваемый договор недействительным из-за ошибки и обмана. Однако после получения результатов экспертизы подписи Игоря Апостола истец уточнил свои требования. Теперь сторона Марчука просит суд установить, что имущественные права интеллектуальной собственности на созданные художником произведения не перешли к лицензиатам по лицензионному договору № 1 от 21 мая 2020 года. Также истец настаивает, что эти права отсутствуют у ответчиков, их правопреемников и сублицензиатов.

Калиниченко считает, что договор является ничтожным из-за несоблюдения письменной формы. Она пояснила, что документ предусматривал передачу исключительной лицензии, а его сторонами были Марчук как лицензиар и четверо лицензиатов, которые в настоящее время являются ответчиками по делу. По словам адвоката, отсутствие подписи Игоря Апостола означает, что письменная форма договора не была соблюдена. Она сослалась на статью 1107 Гражданского кодекса Украины, которая регулирует форму договоров о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности.

Что заявили ответчики в суде

После адвоката Марчука вступительное слово произнес ответчик Сергей Павленко. Он настаивает, что договор был заключен надлежащим образом и остается в силе. Поэтому Павленко попросил суд отказать художнику в удовлетворении иска.

Ответчик также поставил под сомнение аргумент о том, что проблемы с подписью одного из участников автоматически означают несоблюдение письменной формы договора всеми его сторонами. «Истец не доказал, почему возможный дефект подписи одного из пяти участников договора означает несоблюдение письменной формы договора всеми его участниками», — заявил Павленко.

Он добавил, что с момента подписания договора не пользовался полученными правами, а лишь выполнял свои обязанности. В то же время, учитывая позицию Марчука, Павленко считает возможным заключение мирового соглашения. Другой ответчик, Михаил Синица, рассказал, что был знаком с художником. В подтверждение этого он упомянул общие фотографии с Марчуком.

Синица также заявил, что изготавливал продукцию с принтами картин художника и репродукции по заказу его помощницы Тамары Стрипко. По словам ответчика, это могут подтвердить записи их разговоров и переписки. Отдельно Синица объяснил свою позицию относительно условий договора. Он утверждает, что документ не ограничивал право Марчука распоряжаться оригиналами картин и использовать их по своему усмотрению. Ограничения, по его словам, касались лишь передачи коммерческих прав третьим лицам без согласования с лицензиатами.

Когда продолжится рассмотрение дела

Заседание длилось более пяти часов. Участники процесса задали немало вопросов о том, при каких обстоятельствах Иван Марчук познакомился с ответчиками, как готовился лицензионный договор и кто и на каких условиях его подписывал.

Из-за длительности рассмотрения суд не успел заслушать всех участников. Вступительное слово ответчицы Тамары Стрипко и представительницы Игоря Апостола запланировали на 18 ноября. Тогда суд должен продолжить рассмотрение дела.

Как возник спор о правах на картины Марчука

Тернопольский городской районный суд открыл производство по делу 11 июля 2025 года. Иск касается лицензионного договора от 21 мая 2020 года, который предусматривает передачу исключительных имущественных прав на изображения произведений Ивана Марчука. Ответчиками по делу являются четверо подписантов договора: Сергей Павленко, Михаил Синица, Игорь Апостол и Тамара Стрипко. Игорь Апостол — сын бывшего народного депутата Михаила Апостола.

О попытке завладеть авторскими правами на изображения своих произведений художник публично сообщил в декабре 2025 года. Тогда он написал об этой ситуации на своей странице в Facebook. Сейчас суд должен рассмотреть аргументы обеих сторон и дать оценку доказательствам, в частности заключению почерковедческой экспертизы. Само по себе заключение экспертов еще не означает, что суд уже признал договор недействительным. Окончательное решение по делу должен принять суд.

В рамках судебного разбирательства по иску художника Ивана Марчука Львовский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал подписи одного из ответчиков — Игоря Апостола.

В Киеве вновь представили работы Ивана Марчука, художника с уникальным стилем, чьи полотна разъехались по музеям мира и давно стали частью украинской культурной идентичности. Выставка «Иван Марчук. Музейные коллекции» открылась в «Шоколадном доме», который впервые с 2022 года принимает экспозицию такого уровня, сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

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