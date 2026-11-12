Суд заслухав експертів у справі про права на картини Івана Марчука

Тернопільський міськрайонний суд розпочав розгляд по суті справи за позовом художника Івана Марчука щодо прав на зображення його картин. Під час засідання суд заслухав експертів, які досліджували підпис одного з відповідачів — Ігоря Апостола — на ліцензійному договорі. Фахівці дійшли категоричного висновку, що цей підпис зробила не та людина, чиїм він мав бути.

Тернопільський міськрайонний суд перейшов до розгляду по суті справи щодо ліцензійного договору, який стосується майнових прав на зображення картин Івана Марчука. На засіданні заслухали експертів, а також вступні слова сторін. Фахівці Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, які перевіряли підпис відповідача Ігоря Апостола на договорі, долучилися до засідання через відеозв'язок.

Завідувачка лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів Олена Савчук розповіла, що експерти провели тривале й ретельне дослідження. Вони порівняли підпис на ліцензійному договорі зі зразками, наданими для перевірки.

За результатами аналізу фахівці виявили значні відмінності між підписами. Це дало їм підстави для категоричного висновку: підпис від імені Ігоря Апостола на досліджуваному документі виконала інша людина. «Була встановлена досить значна кількість істотних, стійких, стабільних розбіжностей між підписами у досліджуваному документі і підписами, наданими як зразки. На підставі цього ми дійшли категоричного висновку про те, що підписи на досліджуваному документі від Апостола Ігоря були виконані не ним, а іншою особою», — пояснила Савчук.

Учасники процесу також запитали експертку, чи не завадило дослідженню те, що Апостол не надав експериментальних зразків свого підпису. Савчук відповіла, що документів, які були в розпорядженні фахівців, вистачило для проведення експертизи. Після допиту експертів суд повторно надав сторонам можливість виступити зі вступними словами. Це було потрібно через зміни предмета позову та доказової бази.

Що вимагає сторона Марчука

Адвокатка художника Наталія Калініченко пояснила, що спочатку Іван Марчук просив визнати оскаржуваний договір недійсним через помилку та обман. Однак після отримання результатів експертизи підпису Ігоря Апостола позивач уточнив свої вимоги. Тепер сторона Марчука просить суд встановити, що майнові права інтелектуальної власності на створені художником твори не перейшли до ліцензіатів за ліцензійним договором №1 від 21 травня 2020 року. Також позивач наполягає, що ці права відсутні у відповідачів, їхніх правонаступників та субліцензіатів.

Калініченко вважає, що договір є нікчемним через недотримання письмової форми. Вона пояснила, що документ передбачав передачу виключної ліцензії, а його сторонами були Марчук як ліцензіар і четверо ліцензіатів, які нині є відповідачами у справі. За словами адвокатки, відсутність підпису Ігоря Апостола означає, що письмову форму договору не було дотримано. Вона послалася на статтю 1107 Цивільного кодексу України, яка регулює форму договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Що відповідачі заявили в суді

Після адвокатки Марчука вступне слово виголосив відповідач Сергій Павленко. Він наполягає, що договір уклали належним чином і він залишається чинним. Тому Павленко попросив суд відмовити художнику в задоволенні позову.

Відповідач також поставив під сумнів аргумент про те, що проблеми з підписом одного з учасників автоматично означають недотримання письмової форми договору всіма його сторонами. «Позивач не довів, чому можливий дефект підпису одного з п'яти учасників договору означає недодержання письмової форми договору всіма його учасниками», — заявив Павленко.

Він додав, що від моменту підписання договору не користувався отриманими правами, а лише виконував свої обов'язки. Водночас, з огляду на позицію Марчука, Павленко вважає можливим укладення мирової угоди. Інший відповідач, Михайло Синиця, розповів, що був знайомий із художником. На підтвердження цього він згадав спільні фотографії з Марчуком.

Синиця також заявив, що виготовляв продукцію з принтами картин художника та репродукції на замовлення його помічниці Тамари Стрипко. За словами відповідача, це можуть підтвердити записи їхніх розмов і листування. Окремо Синиця пояснив свою позицію щодо умов договору. Він стверджує, що документ не обмежував право Марчука розпоряджатися оригіналами картин і використовувати їх на власний розсуд. Обмеження, за його словами, стосувалися лише передачі комерційних прав третім особам без погодження з ліцензіатами.

Коли продовжать розгляд справи

Засідання тривало понад п'ять годин. Учасники процесу поставили чимало запитань про те, за яких обставин Іван Марчук познайомився з відповідачами, як готували ліцензійний договір і хто та за яких умов його підписував.

Через тривалість розгляду суд не встиг заслухати всіх учасників. Вступне слово відповідачки Тамари Стрипко та представниці Ігоря Апостола запланували на 18 листопада. Тоді суд має продовжити розгляд справи.

Як виник спір щодо прав на картини Марчука

Тернопільський міськрайонний суд відкрив провадження у справі 11 липня 2025 року. Позов стосується ліцензійного договору від 21 травня 2020 року, який передбачає передачу виключних майнових прав на зображення творів Івана Марчука. Відповідачами у справі є четверо підписантів договору: Сергій Павленко, Михайло Синиця, Ігор Апостол та Тамара Стрипко. Ігор Апостол — син колишнього народного депутата Михайла Апостола.

Про спробу заволодіти авторськими правами на зображення своїх творів художник публічно повідомив у грудні 2025 року. Тоді він написав про ситуацію на своїй сторінці у Facebook. Наразі суд має розглянути аргументи обох сторін і дати оцінку доказам, зокрема висновку почеркознавчої експертизи. Сам по собі висновок експертів ще не означає, що суд уже визнав договір недійсним. Остаточне рішення у справі має ухвалити суд.

У межах судової справи за позовом художника Івана Марчука Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз дослідив підписи одного з відповідачів — Ігоря Апостола.

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