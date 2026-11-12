До 50 провайдеров в прифронтовых областях получат оборудование бесплатно

До 50 интернет-провайдеров, работающих вблизи линии фронта, смогут бесплатно получить оборудование для ремонта и обслуживания сетей. Речь идет об оптическом кабеле, материалах для прокладки линий, генераторах и аккумуляторных батареях. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 2 декабря включительно.

Программа была создана, чтобы помочь местным провайдерам быстрее восстанавливать поврежденные сети и обеспечивать людей стабильным интернетом даже во время обстрелов и перебоев с электроснабжением. «Чтобы местные телекоммуникационные компании могли поддерживать работу сетей и быстро ремонтировать поврежденные линии, мы запускаем конкурс в рамках программы Connectivity Resilience Facility», — пояснили в ведомстве. В рамках программы бесплатное оборудование и материалы смогут получить до 50 компаний. Среди них:

волоконно-оптический кабель для прокладки и восстановления линий;

натяжные зажимы;

оптические муфты, необходимые для соединения и ремонта кабелей;

бензиновые генераторы;

аккумуляторные батареи для резервного питания.

Это оборудование поможет провайдерам быстрее устранять последствия российских атак, восстанавливать связь после повреждений и поддерживать работу сетей во время отключений электроэнергии.

Кто может принять участие в конкурсе

Подать заявку могут интернет-провайдеры, работающие в семи прифронтовых областях Украины:

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Запорожской;

Сумской;

Черниговской;

Днепропетровской.

Заявки будут приниматься до 2 декабря включительно. Принять участие могут компании, которые обеспечивают связью местных жителей и работают на территориях, где телекоммуникационная инфраструктура подвергается повреждениям из-за боевых действий. В ходе отбора организаторы будут оценивать не только сам факт работы провайдера в прифронтовой области. Важными критериями будут территория, которую охватывает его сеть, используемые технологии и количество абонентов.

Также будет учитываться наличие у компании документов, подтверждающих повреждение сетей в результате российских атак. Отдельно будет проверяться, насколько обоснована потребность в оборудовании и как его получение повлияет на работу связи в местных общинах.

Почему провайдерам нужна такая помощь

В Минцифры объясняют, что российские обстрелы регулярно повреждают телекоммуникационную инфраструктуру. Из-за этого провайдерам приходится постоянно ремонтировать сети и заменять оборудование. «Из-за российских атак телекоммуникационная инфраструктура постоянно подвергается повреждениям. Провайдеры ежемесячно восстанавливают и заменяют десятки поврежденных оптических линий в прифронтовых областях», — отметили в министерстве.

От стабильного интернета зависят не только бытовые потребности людей. Связь необходима также экстренным службам, местным учреждениям и предприятиям. Поэтому программа должна помочь сохранить доступ к сети там, где из-за боевых действий восстановить её сложнее всего.

Конкурс проводится в рамках проекта «Цифровизация для роста, добросовестности и прозрачности» (UK DIGIT). Его реализует Фонд «Евразия» при финансовой поддержке UK International Development, а исполнительным партнером выступает Офис эффективного регулирования BRDO. Подать заявку на участие можно до 2 декабря включительно. Подробные условия конкурса и форма регистрации доступны на сайте Министерства цифровой трансформации.

В течение 23–24 сентября российские военные нанесли удары по инфраструктуре шести украинских интернет- и хостинг-провайдеров. В результате атак в Киеве и области возникли перебои с доступом к интернету, а часть пользователей осталась без связи.

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