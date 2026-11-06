Двое депутатов сельского совета устроили земельную аферу в Закарпатье

Правоохранители раскрыли организованную группу, участники которой незаконно оформляли земельные участки в окрестностях Ужгорода для последующей продажи. По данным следствия, схему организовали двое депутатов Баранинского сельского совета.

По предварительной информации, родственникам фигурантов принадлежат 30 земельных участков.

В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что в течение 2024–2026 годов участники группы использовали поддельные архивные документы и справки, чтобы незаконно оформлять земли в коммерчески привлекательных местах. Для этого они находили местных жителей, которым еще в 1990-х годах сельсовет передавал участки, однако их права собственности так и не были должным образом оформлены.

На основании поддельных справок изготавливали землеустроительную документацию от имени сертифицированного инженера без его ведома. В документах указывали ложное расположение участков, фактически «перенося» их на более дорогие земли. В дальнейшем недостоверные данные вносили в Государственный земельный кадастр, участки оформляли на подставных лиц, делили, объединяли и продавали.

«На данный момент зафиксировано незаконное оформление 10 земельных участков в селе Великие Лазы. Кроме того, участники группы пытались продать около 3 га земли на территории смотровой площадки в микрорайоне Горяны за 270 тыс. долларов. В настоящее время проверяется законность приватизации более 100 участков», — сообщили в прокуратуре.



Правоохранители не называют фамилий организаторов схемы. По данным ZAXID.NET, речь идет о депутатах Баранинского сельсовета Валерии Шалахе и Эдуарде Павлее. К процессу они привлекли бывшего предпринимателя и сообщницу, которая выполняла текущие задачи.

Миллионы гривен в тайнике для залога

В ходе более 40 обысков правоохранители изъяли земельную документацию, компьютерную технику, наличные деньги и другие доказательства. Четырех участников группы задержали. Суд отправил подозреваемых под стражу с альтернативой залога от 1 до 3 млн грн.

После этого один из депутатов (по данным ZAXID.NET, речь идет об Эдуарде Павлее) поручил брату забрать из тайника деньги, вероятно, полученные от незаконной продажи земли, чтобы внести за него залог в размере 3 млн грн.

После обмена валюты брата депутата задержали. У него изъяли более 2,4 млн грн, а в обменном пункте — ещё 54 тыс. долларов. В тайнике также обнаружили наличные деньги и много земельной документации. Задержанного арестовали с залогом в 2,1 млн грн и подозрением в легализации имущества, полученного преступным путем, в крупном размере (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Участникам ОПГ объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделке документов (ч. 5 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Санкции по этим статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

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