Винница получила последние автобусы из Польши после скандала, связанного с УПА

В Винницу прибыли последние три автобуса Solaris Urbino 12, приобретённые польской благотворительной организацией Sikorki na Ukrainie на средства, собранные в ходе благотворительной акции. Их передача задержалась после политического скандала в Польше, связанного с названием улицы Степана Бандеры в Виннице. Теперь все автобусы этой партии уже в городе, но перед выходом на маршруты они должны пройти техническую подготовку.

В настоящее время автобусы переданы специалистам Винницкой транспортной компании. Они проверяют техническое состояние машин, осматривают основные узлы и механизмы, проводят необходимый ремонт и настраивают информационные системы. Кроме того, автобусы должны поставить на учет и оборудовать системой безналичной оплаты проезда. Только после завершения всех этих работ их будут постепенно выпускать на городские маршруты.

В городском совете поясняют, что дополнительный транспорт поможет усилить работу общественного транспорта и создать резерв на случай перебоев с электроснабжением. «Дополнительный транспорт позволит усилить городские маршруты и создать резерв на случай перебоев с электроснабжением. Поскольку автобусы не зависят от контактной сети, они смогут перевозить пассажиров даже в случае остановки трамваев и троллейбусов», — отметили в горсовете.

Речь идет о 12-метровых низкопольных автобусах Solaris Urbino 12. Они приспособлены для людей с инвалидностью, пассажиров пожилого возраста и родителей с детскими колясками. Первые три автобуса из этой партии уже работают в Виннице. В частности, они обслуживают маршрут № 1, который связывает город со Старым городом. Остальные автобусы будут выпущены на линию после завершения технической подготовки.

Почему передача автобусов задержалась

История с польскими автобусами сопровождалась политическими спорами. В июне 2026 года Винница отозвала запрос на получение 15 автобусов от города-побратима Кельце. Причиной стала дискуссия среди польских депутатов по поводу передачи транспорта. Часть местных депутатов выступила против такой помощи. Среди аргументов звучало то, что переданные автобусы могли бы ездить по улице Степана Бандеры в Виннице. Это стало поводом для спора вокруг исторической памяти и отношения к Украинской повстанческой армии.

Изначально речь шла о 15 автобусах из 40 транспортных средств, которые Кельце планировало вывести из эксплуатации из-за их возраста, технического состояния и значительного пробега. Мэр польского города объясняла, что Винница в значительной степени полагается на электротранспорт, поэтому автобусы могли бы стать важным резервом на случай отключений электроэнергии. В итоге передачу автобусов из Кельце не продолжили. Однако польская благотворительная организация Sikorki na Ukrainie организовала сбор средств и приобрела для Винницы автобусы Solaris Urbino 12.

Теперь последние три машины также прибыли в город. После завершения технических работ они пополнят городской автопарк и помогут поддерживать пассажирские перевозки, в частности во время перебоев в работе электротранспорта. О прибытии транспорта сообщил Винницкий городской совет.

Из-за российского нападения в ночь на субботу, 17 октября, Винница осталась без электроснабжения. Специалисты оценивают масштабы разрушений, когда восстановят электроснабжение, пока неизвестно.

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