Премьер-министр Украины Сергей Корецкий встретился с представителями промышленности, чтобы обсудить работу предприятий в условиях нехватки электроэнергии. Среди главных тем — возможность стабильно работать благодаря импорту электроэнергии и собственной генерации, доступ к кредитам, возмещение НДС и проблемы с экспортом. По итогам встречи премьер дал ряд поручений министерствам.

Одним из главных вопросов встречи стала работа промышленных предприятий в условиях дефицита электроэнергии. Правительство ищет способы обеспечить стабильное энергоснабжение для производств, которые покрывают собственные потребности за счет импорта электроэнергии или собственных источников генерации. Как сообщил Сергей Корецкий, Министерство энергетики уже работает над изменениями в действующие правила. Цель — создать условия, при которых предприятия смогут продолжать работу даже при нехватке электроэнергии в энергосистеме.

«Министерство энергетики работает над совершенствованием действующих механизмов, регулирующих работу предприятий в условиях дефицита электроэнергии. Цель — создать условия для стабильной работы предприятий, которые покрывают свое потребление за счет импорта электроэнергии и/или собственной генерации», — написал премьер в своем Telegram-канале.

Кредиты и возмещение НДС

Промышленники также обратили внимание на ограниченный доступ к кредитованию за пределами государственной программы «5-7-9%». В ответ Корецкий поручил Министерству экономики провести встречу с государственными банками и найти решение, которое поможет предприятиям быстрее получить финансирование. В частности, правительство рассматривает возможность запуска отдельной кредитной программы объемом до 1 млрд грн. Она будет предусматривать компенсацию 5,5% процентной ставки. Точные условия и сроки запуска программы пока не уточнены.

Еще одной темой стало возмещение налога на добавленную стоимость. Ранее из-за задержки международного финансирования правительство временно ограничило часть расходов. Это повлияло и на выплаты предприятиям. По словам премьера, большинство платежей уже возобновлено. В октябре бизнесу возместили 25,9 млрд грн НДС, а в ноябре — ещё 5,6 млрд грн. Все выплаты, которые ранее приостановили из-за нехватки средств на казначейском счёте, уже произведены в полном объёме.

Экспорт и перевозка продукции

Во время встречи промышленники подняли и вопрос экспорта. В частности, бизнесу нужны более стабильные и быстрые способы доставки продукции покупателям за рубежом. Корецкий поручил Министерству инфраструктуры проработать возможность допуска частных локомотивов к работе на путях «Укрзализныци». Этот вопрос касается расширения возможностей для грузовых перевозок и поиска дополнительных ресурсов для доставки промышленной продукции.

Также премьер подчеркнул необходимость упростить досмотр грузов в пунктах пропуска. Такие изменения должны помочь сократить время прохождения границы и уменьшить задержки при экспорте. Отдельно обсудили ситуацию в металлургической отрасли. По словам Корецкого, Украина активизировала переговоры с Европейским Союзом об увеличении квот на украинскую металлопродукцию. Также стороны работают над вопросами, связанными с механизмом углеродной корректировки импорта CBAM.

Этот механизм предусматривает дополнительные платежи за выбросы углерода при производстве определенных товаров, импортируемых в ЕС. Для украинских металлургических предприятий его применение имеет значение, ведь может влиять на условия продажи продукции на европейском рынке.

Поддержка украинских производителей и страхование военных рисков

Еще одной темой стала государственная поддержка украинского производства. Корецкий заявил, что локализация и в дальнейшем останется одним из инструментов помощи отечественным предприятиям. Также правительство планирует продлить в 2027 году программы в рамках политики «Сделано в Украине». По словам премьера, средства на них предусмотрены в проекте государственного бюджета на следующий год, несмотря на ограниченные финансовые возможности государства.

В конце встречи участники обсудили создание фонда страхования военных рисков. Его запуск планируется в 2027 году. Такой механизм должен помочь предприятиям защитить имущество и производство от возможных последствий российских атак. В настоящее время правительство разрабатывает модель работы фонда и возможные источники его финансирования. Подробные условия страхования и порядок участия предприятий пока не объявлены. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам встречи с представителями промышленности.

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