Енергетики пояснили, чому світло можуть вимикати кілька разів на годину

В Україні екстрені відключення світла можуть запроваджувати та скасовувати по кілька разів на годину. Причина — постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, через які ситуація в енергосистемі швидко змінюється. У ДТЕК пояснили, чому енергетикам доводиться так часто коригувати обмеження.

Російські війська продовжують атакувати українську енергосистему. За даними ДТЕК, ворог завдає десятків ударів за добу, через що стан енергетичної інфраструктури постійно змінюється. За таких умов диспетчерам доводиться безперервно стежити за роботою енергосистеми та в реальному часі регулювати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Це необхідно, щоб уникнути аварій і не допустити повного знеструмлення.

Саме тому екстрені відключення не завжди діють за незмінним графіком. Якщо ситуація змінюється, диспетчери можуть дати команду на запровадження обмежень або, навпаки, скасувати їх. Через це світло іноді зникає та повертається кілька разів протягом години. У ДТЕК наголошують, що такі часті зміни пов'язані з необхідністю оперативно реагувати на стан енергосистеми після російських атак. Тому споживачам варто враховувати, що під час екстрених відключень ситуація може змінитися навіть за короткий час.

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Українські атомні електростанції знизили потужність генерації через масштабні та систематичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

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