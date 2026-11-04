Энергетики объяснили, почему свет могут отключать несколько раз в час

В Украине экстренные отключения света могут вводиться и отменяться по несколько раз в час. Причина — постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру, из-за которых ситуация в энергосистеме быстро меняется. В ДТЭК объяснили, почему энергетикам приходится так часто корректировать ограничения.

Российские войска продолжают атаковать украинскую энергосистему. По данным ДТЭК, враг наносит десятки ударов в сутки, из-за чего состояние энергетической инфраструктуры постоянно меняется. В таких условиях диспетчерам приходится непрерывно следить за работой энергосистемы и в режиме реального времени регулировать баланс между производством и потреблением электроэнергии. Это необходимо, чтобы избежать аварий и не допустить полного отключения электроэнергии.

Именно поэтому экстренные отключения не всегда происходят по неизменному графику. Если ситуация меняется, диспетчеры могут дать команду на введение ограничений или, наоборот, отменить их. Из-за этого свет иногда пропадает и появляется несколько раз в течение часа. В ДТЭК отмечают, что такие частые изменения связаны с необходимостью оперативно реагировать на состояние энергосистемы после российских атак. Поэтому потребителям следует учитывать, что во время экстренных отключений ситуация может измениться даже за короткое время.

В некоторых областях Украины 5 ноября в течение суток будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на объекты энергетики.

Украинские атомные электростанции снизили мощность генерации из-за масштабных и систематических атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в столице и Киевской области вновь ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

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