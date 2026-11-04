Укренерго запровадило до 4 черг відключень по всій Україні на 5 листопада

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У частині областей України 5 листопада протягом усієї доби застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетики.

За даними НЕК «Укренерго», з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 2 до 4 черг. Оператор енергосистеми закликав громадян стежити за можливими змінами та актуальними розкладами на офіційних ресурсах регіональних обленерго.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Українські атомні електростанції знизили потужність генерації через масштабні та систематичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

4 листопада за командою Укренерго у столиці та Київській області повторно ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

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