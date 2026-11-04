Ukenergo wprowadziło na 5 listopada cztery etapy przerw w dostawach energii elektrycznej na terenie całej Ukrainy

W niektórych obwodach Ukrainy 5 listopada przez całą dobę będą obowiązywały ograniczenia zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Według danych NEC „Ukrenergo” w godzinach od 00:00 do 23:59 będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców, obejmujące od 2 do 4 tur. Operator sieci energetycznej wezwał obywateli do śledzenia ewentualnych zmian i aktualnych harmonogramów na oficjalnych stronach regionalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

Ukraińskie elektrownie jądrowe zmniejszyły moc wytwarzania energii w związku z zakrojonymi na szeroką skalę i systematycznymi atakami Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę energetyczną. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii.

4 listopada, na polecenie Ukenergo, w stolicy i obwodzie kijowskim ponownie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Harmonogramy godzinowych przerw w dostawach nie obowiązują obecnie.

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