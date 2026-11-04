«Укрэнерго» ввело до 4 очередей отключений по всей Украине на 5 ноября

В некоторых областях Украины 5 ноября в течение всего суток будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии в связи с последствиями массированных российских атак на объекты энергетики.

По данным НЭК «Укрэнерго», с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 2 до 4 очередей. Оператор энергосистемы призвал граждан следить за возможными изменениями и актуальными расписаниями на официальных ресурсах региональных облэнерго.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

Украинские атомные электростанции снизили мощность генерации из-за масштабных и систематических атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в столице и Киевской области вновь ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

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