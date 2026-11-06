Скончался митрополит УПЦ МП, в отношении которого были введены санкции СНБО

6 ноября на 86-м году жизни скончался митрополит Феодосийский и Керченский Платон, в миру — Владимир Удовенко. Он был одним из старейших иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В декабре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл против него санкции за поддержку действий и политики России.

В сообщении отмечается, что Платон скончался 6 ноября на 86-м году жизни. Владимир Удовенко родился 17 ноября 1940 года в поселке Успенка тогдашней Ворошиловградской области, ныне — Луганской. После окончания школы в 1957 году он поступил послушником в Одесский Успенский монастырь.

В 1958 году Удовенко начал обучение в Киевской духовной семинарии. После её закрытия в 1960 году продолжил образование в Одесской духовной семинарии. В 1961–1964 годах проходил военную службу. После окончания семинарии в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную академию. Окончил её в 1969 году со степенью кандидата богословия. В том же году начал работать референтом в Отделе внешних церковных связей. В 1972 году закончил аспирантуру при Московской духовной академии.

Церковная карьера Платона

14 апреля 1971 года Владимир Удовенко принял монашеский постриг и получил имя Платон. Через три дня его рукоположили в сан иеродиакона, а 12 сентября того же года — в сан иеромонаха. 3 ноября 1972 года Платона возвели в сан архимандрита и направили служить в Аргентинскую епархию. 16 декабря 1973 года в Богоявленском соборе Москвы состоялась его хиротония в епископа Аргентинского и Южноамериканского.

В 1977 году он стал архиепископом и получил назначение патриаршим экзархом в Центральной и Южной Америке. В 1980 году Платон был назначен архиепископом Свердловским и Курганским, а также ему было поручено руководить Челябинской епархией. В 1981–1986 годах он занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей. В декабре 1984 года стал архиепископом Ярославским и Ростовским. С 1 ноября 1993 года Платон вновь возглавил Аргентинскую кафедру. 29 февраля 2004 года его возвели в сан митрополита.

Переход в УПЦ МП и санкции Украины

В 2012 году Платон был освобождён от управления Аргентинско-Американской епархией и принят в Украинскую православную церковь Московского патриархата. 20 декабря 2012 года Синод УПЦ МП назначил его управляющим Феодосийской епархией. Он получил титул митрополита Феодосийского и Керченского.

Однако в 2022 году имя Владимира Удовенко появилось в списке лиц, в отношении которых Украина ввела санкции. Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны 1 декабря 2022 года. Основанием для ограничений стала поддержка действий и политики Российской Федерации, которые, по оценке украинских властей, подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также её стабильности и безопасности. О смерти митрополита сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Священник из Черновицкой области Василий Ковташ, ранее перешедший в ПЦУ, заявил в видеообращении о намерении вернуться под юрисдикцию УПЦ Московского патриархата.

Читай нас в