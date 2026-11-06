Podczas posiedzenia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego 6 listopada Siergiej Duka, podejrzany w sprawie „Kartagina”, oświadczył, że jest gotów współpracować ze śledztwem i bronić swojej racji.

Zapewnił, że nie planuje wyjazdu za granicę, jednak nie dysponuje środkami na wpłacenie kaucji w wysokości 100 mln hrywien, o którą wnioskuje prokuratura. Według Duki taka kwota stanowi dla niego w praktyce środek zapobiegawczy bez alternatywy.

Generał zaprzeczył również zarzutom NABU dotyczącym utrudniania przeszukania. Twierdzi, że detektywi próbowali dostać się na teren jego posesji przez ogrodzenie, a on rzekomo nie wiedział o ich przybyciu.

Duka uznał materiały dowodowe za bezpodstawne i oświadczył, że uważa to podejrzenie za motywowane politycznie.

Źródło: Interfax-Ukraina

Krajowe Biuro Antykorupcyjne opublikowało zdjęcia rozbitych telefonów, które prawdopodobnie zniszczył podczas przeszukania oskarżony w sprawie „Kartagina”, generał Siergiej Duka.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), generała Siergieja Dukę.

Wcześniej, podczas czynności śledczych prowadzonych przez WAKS, generał Duka (według innych danych – jego ochrona) groził detektywom bronią palną i nie pozwolił im przeprowadzić przeszukania, a tego samego dnia przeszukania miały miejsce również w mieszkaniu szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Antona Kravczuka.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

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