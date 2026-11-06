PrivatBank poinformował o ograniczeniach w działaniu usług w nocy z 6 na 7 listopada

W nocy z 6 na 7 listopada PrivatBank przeprowadzi planowe prace techniczne związane z aktualizacją systemów. Ograniczenia będą obowiązywać od godz. 00:05 do 6:30. W tym okresie klienci nie będą mieli dostępu do żadnych płatności ani operacji kartowych.

W tym czasie nie będą działały bankomaty i terminale samoobsługowe, a także nie będzie można dokonywać płatności za pośrednictwem terminali POS.

„Prace te przeprowadzamy w nocy, kiedy aktywność jest najmniejsza. Dlatego przelewy i płatności najlepiej wykonać z wyprzedzeniem lub po godz. 6:30” – poinformował bank na swoim kanale w Telegramie.

PrivatBank to największy bank na Ukrainie. Łączne aktywa tej instytucji finansowej, według danych Narodowego Banku Ukrainy, na dzień 1 września 2026 r. wynosiły 983,82 mld hrywien, co stanowi 22,8% aktywów systemu bankowego.

Informację tę podała instytucja finansowa.

PrivatBank uruchomił funkcję otwartej bankowości w aplikacji oraz w wersji internetowej dla firm.

Wcześniej państwowy PrivatBank oświadczył, że planuje rozwijać bankowość cyfrową. Sztuczna inteligencja działa już w aplikacji banku.

Przypomnijmy, że PrivatBank wypłaca pomoc państwową na zakup generatorów.

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